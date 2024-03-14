Русская линия
Сводка новостей от 14 марта 2024

Украинские власти арестовали протоиерея Сергия Чертилина на два месяца
Несмотря на заявления клирика о своём сугубом патриотизме и помощи ВСУ, суд Киева отправил священника-члена редакции СПЖ в СИЗО…

Протоиерей Сергий Чертилин14 марта 2024 года Соломенский районный суд Киева, после рассмотрения ходатайства следователя СБУ, избрал меру пресечения члену редакции портала «Союз православных журналистов» протоиерею Сергею Чертилину в виде содержания под стражей на 2 месяца, сообщает СПЖ со ссылкой на Telegram-канал «Миряне».

Два месяца, которые священник должен провести в СИЗО, считают с момента его задержания, 12 марта, заключение должно продлиться по 5 мая 2024 года. Однако, нет никаких сомнений, что его продлят.

Сам отец Сергий на суде заявил, что является сугубым патриотом Украины и выразил возмущение тем, что его обвиняют в «работе на Россию», когда он всеми силами помогал Вооружённым силам Украине в борьбе с Российской армией.

«Решение политическое, немотивированное. Мне вменяют то, кем меня назначило следствие», — прокомментировал отец Сергий.

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу. У защиты есть пять дней на это.

12 марта 2024 года сотрудники Службы безопасности Украины провели массовые обыски в рабочих и жилых помещениях украинских журналистов и правозащитников. Обыски коснулись сотрудников интернет-изданий «Союз православных журналистов» и «Первый Казацкий», Общественного союза «Миряне» и правозащитной инициативы Центр Правовой Защиты.

Журналистам были предъявлены уголовные обвинения в совершении преступлений разной степени тяжести, в том числе таких, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы. Включая государственную измену и создание организованной преступной группировки.

Пятеро журналистов и правозащитников: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Владимир Бобечко, — были арестованы и помещены в следственный изолятор.

Русская линия

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