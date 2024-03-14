С 13 по 14 марта 2024 года в Баламанде под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна состоялась восемнадцатая внеочередная сессия Священного Синода Антиохийской Православной Церкви, сообщает сайт Антиохийского Патриархата.

В ходе состоявшегося заседания члены Синода ещё раз привлекли внимание мировой общественности к делу родного брата Патриарха Иоанна митрополита Алеппского Павла и Сиро-Яковитского митрополита мар Григория Иоанна Ибрагима, которые были похищены в апреля 2013 года.

Архиереи Антиохийского Патриархата обратили сугубое внимание на продолжающиеся военные действия Израиля против Палестины.

«Отцы Церкви возносят свои молитвы за мир во всём мире и за народ Газы, который страдает от бедствий войны и несправедливости лиц, принимающих решения в международном сообществе, которое, похоже, утратило свою человечность. Кроме того, Отцы Церкви возносят свои молитвы за Сирию и Ливан. Они обращаются ко всему миру с призывом остановить машину убийств в Газе, снять блокаду и установить мир. Они также призывают всех работать над предотвращением последствий этой войны для региона, и особенно для Ливана. Отцы выражают свои наилучшие пожелания мусульманской общине в начале этого благословенного священного месяца милосердия, призывая на них милость Отца Света», — говорится в сообщении Синода.

Кроме того, в дни грядущего Великого порта Антиохийский Синод призвал верующих усилить свои молитвы о сохранении единства Православной Церкви и выразил поддержку Украинской Православной Церкви.

«Отцы Синода призывают своих верных чад в этот благословенный период усилить свои молитвы за всю Православную Церковь и Ее единство, а также за исповедницу Украинскую Православную Церковь. Верующие этой Церкви страдают от жестокого воздействия войны, организованного насилия и угрозы вымирания из-за несправедливых законов, направленных на закрытие их приходов и передачу собственности их Церквей другим религиозным группам», — сказано в документе.

Кроме того, Священный Синод был проинформирован о результатах работы Синодального комитета, сформированного Патриархом, относительно событий, связанных с отставкой митрополита Иосифа (Зелауи), бывшего митрополита Архиепископии Северной Америки.

«К ужасу отцов Синода после своей отставки митрополит Иосиф (Зелауи) неправомерно предъявил права на собственность Архиепископии; через своих адвокатов он потребовал от Архиепископии крупную сумму денег и угрожал судебным иском и публичным конфликтом с Церковью, отражая своими требованиями неподобающее отношение епископа к денежным вопросам; и в конечном итоге он подал иск против Архиепископии в гражданский суд США. Эти действия противоречат Священному Писанию и Священным канонам. Таким образом, Священный Синод признал митрополита Иосифа виновным в канонических нарушениях, связанных с ненадлежащими действиями священнослужителя в отношении церковного имущества и денежных вопросов, а также инициированием судебного разбирательства против Церкви в гражданском суде», — говорится в заявлении Синода.

В связи с этим члены Синода постановили извергнуть из сана митрополита Иосифа и с сего момента считать его мирянином. «Синод молится, чтобы он провел остаток своей жизни в мире и покаянии. Синод также предписывает Архиепископии Северной Америки принять необходимые меры для сохранения всех прав, интересов и собственности Архиепископии», — говорится в документе.

В завершение Синод рассмотрел просьбу архимандрита Димитрия Мансура, избранного на последней Синодальной сессии епископом, об освобождении его от принятия епископского сана по личным причинам. Он выразил это в письменной форме в обращении, направленном Патриарху. Отцы решили удовлетворить его просьбу.

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