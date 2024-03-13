Поздно вечером 13 марта 2024 года после продолжительной болезни отошёл ко Господу Святейший Патриарх Болгарский Неофит, сообщает греческий портал «Ромфея».

Всё последнее время Предстоятель Болгарской Православной Церкви находился в больнице, где проходил лечение. Синод Болгарской Церкви неоднократно призывал паству молиться о здравии Его Святейшества.

Официальной информации о кончине Предстоятеля со стороны Болгарского Патриархата пока не поступало.

Будущий Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 г. в Софии. В 1965 г. окончил Черепишскую духовную семинарию.

В 1971 г. окончил Софийскую духовную академию, после чего был направлен на обучение в аспирантуру Московской духовной академии. За труд «Московское синодальное направление в русском церковном пении и его значение» удостоен степени кандидата богословия. Одновременно с аспирантурой закончил и регентское отделение при Московской духовной академии. Кандидатский знак «Первый золотой камертон» регентского класса вручил Патриарх Московский и всея Руси Пимен.

По возвращении из Москвы назначен 1 сентября 1973 г. в Софийскую духовную академию преподавателем восточно-церковного пения и регентом студенческого хора.

3 августа 1975 г. в Троянском монастыре Патриархом Болгарским Максимом пострижен в монашество с именем Неофит и поступил под духовное руководство тогдашнего игумена обители архимандрита Геласия.

15 августа 1975 г. рукоположен во иеродиакона, а 25 марта 1976 г. — во иеромонаха Патриархом Максимом.

С 30 сентября 1975 г. — регент Софийского священнического хора.

15 июля 1977 г. вернулся к преподавательской деятельности в Софийской академии как старший преподаватель восточно-церковного пения и богослужебной практики, которым оставался до 1980 г.

21 ноября 1977 г. возведен в сан архимандрита.

1 января 1981 г. назначен на должность протосингела Софийской митрополии.

8 декабря 1985 г. в Патриаршем Александро-Невском соборе рукоположен во епископа Левкийского, викария Софийской митрополии.

1 декабря 1989 г. назначен ректором Софийской духовной академии, а вслед за преобразованием академии в богословский факультет Софийского университета 1 июля 1991 г. стал его первым деканом с 26 июля того года.

27 января 1992 г. назначен главным секретарем Священного Синода Болгарской Православной Церкви.

27 марта 1994 г. избран митрополитом Доростольским и Червенским с кафедрой в Русе. После разделения епархии на Доростольскую и Русенскую решением V Церковно-народного Собора от 17 декабря 2001 г. стал митрополитом Русенским.

С 28 октября 2009 г. по 24 января 2010 г. временно управлял Доростольской епархией.

24 февраля 2013 г. на Патриаршем Избирательном Церковно-народном Соборе в Софии избран Патриархом Болгарским. В тот же день в соборе св. Александра Невского состоялась Патриаршая интронизация.

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