Предстоятель Болгарской Православной Церкви скончался после продолжительной болезни в возрасте 79 лет…
Поздно вечером 13 марта 2024 года после продолжительной болезни отошёл ко Господу Святейший Патриарх Болгарский Неофит, сообщает греческий портал «Ромфея».
Всё последнее время Предстоятель Болгарской Православной Церкви находился в больнице, где проходил лечение. Синод Болгарской Церкви неоднократно призывал паству молиться о здравии Его Святейшества.
Официальной информации о кончине Предстоятеля со стороны Болгарского Патриархата пока не поступало.
Будущий Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 г. в Софии. В 1965 г. окончил Черепишскую духовную семинарию.
В 1971 г. окончил Софийскую духовную академию, после чего был направлен на обучение в аспирантуру Московской духовной академии. За труд «Московское синодальное направление в русском церковном пении и его значение» удостоен степени кандидата богословия. Одновременно с аспирантурой закончил и регентское отделение при Московской духовной академии. Кандидатский знак «Первый золотой камертон» регентского класса вручил Патриарх Московский и всея Руси Пимен.
По возвращении из Москвы назначен 1 сентября 1973 г. в Софийскую духовную академию преподавателем восточно-церковного пения и регентом студенческого хора.
3 августа 1975 г. в Троянском монастыре Патриархом Болгарским Максимом пострижен в монашество с именем Неофит и поступил под духовное руководство тогдашнего игумена обители архимандрита Геласия.
15 августа 1975 г. рукоположен во иеродиакона, а 25 марта 1976 г. — во иеромонаха Патриархом Максимом.
С 30 сентября 1975 г. — регент Софийского священнического хора.
15 июля 1977 г. вернулся к преподавательской деятельности в Софийской академии как старший преподаватель восточно-церковного пения и богослужебной практики, которым оставался до 1980 г.
21 ноября 1977 г. возведен в сан архимандрита.
1 января 1981 г. назначен на должность протосингела Софийской митрополии.
8 декабря 1985 г. в Патриаршем Александро-Невском соборе рукоположен во епископа Левкийского, викария Софийской митрополии.
1 декабря 1989 г. назначен ректором Софийской духовной академии, а вслед за преобразованием академии в богословский факультет Софийского университета 1 июля 1991 г. стал его первым деканом с 26 июля того года.
27 января 1992 г. назначен главным секретарем Священного Синода Болгарской Православной Церкви.
27 марта 1994 г. избран митрополитом Доростольским и Червенским с кафедрой в Русе. После разделения епархии на Доростольскую и Русенскую решением V Церковно-народного Собора от 17 декабря 2001 г. стал митрополитом Русенским.
С 28 октября 2009 г. по 24 января 2010 г. временно управлял Доростольской епархией.
24 февраля 2013 г. на Патриаршем Избирательном Церковно-народном Соборе в Софии избран Патриархом Болгарским. В тот же день в соборе св. Александра Невского состоялась Патриаршая интронизация.