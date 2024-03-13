Русская линия
Сводка новостей от 13 марта 2024

Македонский Синод увязал вопрос своего отношения к «ПЦУ» с отказом греков признать самоназвание Охридской архиепископии как Македонской Церкви
Специальную комиссия, созданная для изучения «украинского вопроса», изучит и тему отказа Фанара признать самоназвание Македонской Церкви…

Иерархи Македонской Православной ЦерквиМакедонская Православная Церковь — Охридская Архиепископия, которая под давлением Фанара приняла решение учредить комиссию для изучения вопроса о возможном признании украинских раскольников в лице «Православной церкви Украины», намерена увязать этот вопрос с отказом греков допустить употребление словосочетания «Македонская Церковь» даже в самоназвании новой Поместной Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

Изучить статус «ПЦУ» поручено специальной комиссии, созданной постановлением Священного Синода МПЦ-ОА на заседании 29 февраля 2024 года. «Синод уделил серьёзное внимание изучению украинского церковного вопроса и сформировал комиссию по изучению статуса „Православной Церкви Украины“, получившей автокефалию от Вселенского Патриархата», — сообщает официальный сайт МПЦ-ОА.

Председателем комиссии назначен митрополит Брегальницкий Иларион, его заместителем — епископ Делядровско-Илинденский Иоаким. Наряду с украинским церковным вопросом новосозданный орган рассмотрит проблему именования Церкви Северной Македонии среди грекоязычных Церквей.

Год назад — в марте 2023 года, Священный Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии принял решение не сослужить с представителями «Православной церкви Украины» до полного определения их статуса в православном мире. Однако, под давление Фанара македонцы решили всё же создать комиссию для изучения этого вопроса. А чтобы фанариоты не торжествовали, решили уравновесить его темой отношения греков к словосочетанию «Македонская Церковь».

Как известно, в Греции и на Фанаре категорически не желают, чтобы кто-то в мире мог использовать слово «Македония» и все производные от него по отношения к себе, а не к грекам, а потому ситуация с учреждением комиссии Македонской Церкви можно считать патовой. Комиссия вроде бы и создана, но её работа может растянуться на многие годы вперед, чего, судя по всему, и добиваются македонцы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Отошёл ко Господу Болгарский Патриарх Неофит
Предстоятель Болгарской Православной Церкви скончался после продолжительной болезни в возрасте 78 лет...

Сербский Патриарх Порфирий впервые после своей интронизации посетит Москву
Предстоятель примет участие в отпевании представителя Сербской Церкви при Московском Патриаршем престоле епископа Моравичского Антония...

Не было у греков печали
Миссия Русской Православной Церкви в Африке стала главной темой «конференции дипломатии», в которой приняли участие представители Элладской Церкви и Александрийского Патриархата...

В ООН переданы материалы по уголовным делам против архиереев УПЦ
В документах обращено особое внимание на систематические требования усилить меру пресечения митрополиту Черкасскому Феодосию (Снигиреву)...

Македонский Синод увязал вопрос своего отношения к «ПЦУ» с отказом греков признать самоназвание Охридской архиепископии как Македонской Церкви
Специальную комиссия, созданная для изучения «украинского вопроса», изучит и тему отказа Фанара признать самоназвание Македонской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Арсения, митрополита Ростовского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика