Македонская Православная Церковь — Охридская Архиепископия, которая под давлением Фанара приняла решение учредить комиссию для изучения вопроса о возможном признании украинских раскольников в лице «Православной церкви Украины», намерена увязать этот вопрос с отказом греков допустить употребление словосочетания «Македонская Церковь» даже в самоназвании новой Поместной Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

Изучить статус «ПЦУ» поручено специальной комиссии, созданной постановлением Священного Синода МПЦ-ОА на заседании 29 февраля 2024 года. «Синод уделил серьёзное внимание изучению украинского церковного вопроса и сформировал комиссию по изучению статуса „Православной Церкви Украины“, получившей автокефалию от Вселенского Патриархата», — сообщает официальный сайт МПЦ-ОА.

Председателем комиссии назначен митрополит Брегальницкий Иларион, его заместителем — епископ Делядровско-Илинденский Иоаким. Наряду с украинским церковным вопросом новосозданный орган рассмотрит проблему именования Церкви Северной Македонии среди грекоязычных Церквей.

Год назад — в марте 2023 года, Священный Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии принял решение не сослужить с представителями «Православной церкви Украины» до полного определения их статуса в православном мире. Однако, под давление Фанара македонцы решили всё же создать комиссию для изучения этого вопроса. А чтобы фанариоты не торжествовали, решили уравновесить его темой отношения греков к словосочетанию «Македонская Церковь».

Как известно, в Греции и на Фанаре категорически не желают, чтобы кто-то в мире мог использовать слово «Македония» и все производные от него по отношения к себе, а не к грекам, а потому ситуация с учреждением комиссии Македонской Церкви можно считать патовой. Комиссия вроде бы и создана, но её работа может растянуться на многие годы вперед, чего, судя по всему, и добиваются македонцы.

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