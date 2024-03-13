15 марта 2024 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий прибудет в Москву для участия в отпевании своего викария и представителя при Московском Патриаршем престоле, настоятеля подворья Сербской Православной Церкви в Москве епископа Моравичского Антония, скончавшегося 11 марта в столице России, сообщает Патриархия.Ru.

В субботу, 16 марта, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Порфирий возглавят Божественную литургию и отпевание епископа Антония в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя (начало богослужения в 10 часов).

Епископ Антоний будет погребен у стен московского храма первоверховных апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот — подворья Сербской Православной Церкви (Петропавловский переулок, 4−6), где представитель Патриарха Сербского при Московском Патриаршем престоле нес служение на протяжении 22 лет.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с кончиной епископа Антония.

Стоит отметить, что после своего возведения на Патриарший престол Сербский Патриарх Порфирий ни разу не бывал в России, и это его первая поездка в Москву. Сложно сказать, насколько присутствие Сербского Предстоятеля было необходимо на похоронах епископа Моравичского Антония, но нельзя не заметить, что совсем недавно в Сербии был с визитом председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний, а потому поездка Сербского Патриарха могла быть согласована, но, конечно, по другому поводу.

В отличие от своего предшественника Патриарх Порфирий никогда не являлся активным сторонником Русской Православной Церкви. С самого начала своего избрания на Патриарший престол он старался держаться в стороне от церковной Москвы и, похоже, надеялся при помощи дипломатии разрешить все свои проблемы с Фанаром. Константинопольский Патриархат весьма болезненно отреагировал на то, что Сербская Церковь отказалась признать украинских раскольников и в отместку готовился вмешаться в «македонский вопрос». Церковная дипломатия и неоднократные поездки Патриарха Порфирия в США ни на что не повлияли, а потому Сербский Патриархат вынужден был в экстренном порядке выдать Томос об автокефалии Македонской Церкви, чтобы этого не сделал Фанар.

Впрочем, угроза для сербов не миновала — фанариоты могут вмешаться не только в дела Сербской Церкви в Македонии, но учинить раскол в Черногории, поддержав раскольников из «Черногорской православной церкви». А потому Патриарх Порфирий, похоже, начал осознавать, что договориться с «восточным папой Римским» Варфоломеем ему не удастся и лучше всё же иметь союзника в лице Русской Православной Церкви, чем противостоять фанариотам в одиночку.

Русская линия