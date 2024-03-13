Представительнице ООН по положению правозащитников Мэри Лолор переданы материалы по фактам уголовных дел в отношении архиереев Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Protiktor.com.

Пакет документов мандатарию ООН вручил глава правозащитной организации с консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН «Public Advocacy» Олег Денисов. Встреча состоялась 12 марта в рамках 55-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН, которая проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля 2024 года.

Как сказано в сообщении, госпоже Лолор «было передано обращение правозащитной организации и материалы по фактам возбуждения уголовных дел в отношении митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Павла (Лебедя), митрополита Лонгина (Жара) и митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких)».

«Все перечисленные митрополиты по характеру своей деятельности являются правозащитниками, ведь они отстаивают права верующих УПЦ, призывают к пресечению правонарушений, обращаются в судебные и правоохранительные органы в интересах своих епархий, а митрополит Феодосий (Снигирев) является правозащитником, осуществляющим свою деятельность в ООН», — отмечается в сообщении.

В пакет переданных документов также вошли копии заявлений митрополита Феодосия на 54 и 55 сессиях Совета по правам человека ООН, письма от епархий УПЦ, жалобы религиозных организаций УПЦ, юридическое заключение по законопроекту 8371.

«Было привлечено внимание Специального докладчика ООН по положению правозащитников к фактам жестокого избиения митрополита Лонгина (Жар), сообщений СМИ об аресте одного из его адвокатов и смерти другого адвоката в результате отравления», — сказано в сообщении.

В ходе встречи Олег Денисов выразил обеспокоенность, что систематические требования власти по усилению меры пресечения митрополиту Феодосию (Снигиреву) являются способом давления с целью прекратить его свидетельство о нарушении прав верующих УПЦ в ООН. При этом государство Украина должно наоборот создать условия для беспрепятственной правозащитной деятельности архиерея, как это и предусмотрено Декларацией ООН о правозащитниках, о поддержке которой Украина постоянно заявляет на международных мероприятиях.

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