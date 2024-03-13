12 марта 2024 года профанарский портал «OrthodoxTimes» с характерным названием «Конференция по религиозной дипломатии: как Московский Патриархат проник в Африку» опубликовал отчёт об очередной конференции, на которой греческие богословы и клирики — все, как один — сетовали на то, что главной головной болью Александрийского Патриархата на Африканском континенте сегодня является успешная миссия Русской Православной Церкви.

При этом никакого реального анализа того, почему церковная Москва пошла на такой беспрецедентный шаг и зачем учредила свой Африканский Экзархат, никто из греков так и не привёл. Всё свелось лишь к обвинениям во зловредности и агрессивности русских, и не более того.

Любопытно, что в своём послании участникам конференции Александрийский Патриарх Феодор заявил, что «религия станет политическим языком будущего», а потому, по его мысли, властям Греции следует продолжать финансирование проектов Александрийской Церкви, которая «будет влиять на политические и геополитические события различными способами, хотя это и не является частью её миссии».

«Патриархат должен помочь правительствам, включая правительство Греции, понять важность Африки на мировой арене, которая, как я часто говорю, является континентом будущего. Александрийский Патриархат оказывает влияние на правительства посредством благотворительной деятельности и других действий, направленных на профилактику расовой дискриминации и нарушений прав человека и борьбу с ними. Конечно, Патриархат не может стать инструментом на политической сцене», — заключил Патриарх Феодор.

В свою очередь иерарх Александрийского Патриархата митрополит Гвинейский Георгий открыто заявил, что главная проблема Александрии сегодня «неканоническое присутствие Русской Церкви», которая «пытается саботировать нашу работу». «Русская Церковь является инструментом политики своей страны. Это опора российской мягкой силы. Мы видим, что, поскольку Россия больше не может экспортировать культуру или спорт, она пытается экспортировать религию. И она нашла слабое звено — нас, находящихся в чужой стране, для ведения войны. Мы надеемся преодолеть это и видим серьёзные проблемы, которые необходимо решить нашему обществу», — заключил архиерей.

Профессор Афинского университета Василики Статокостас отметил, что «единство Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви является священным долгом Православной Церкви», которая, будучи единой, может и более уверенно отстаивать свои права. Дав понять, что раздробленность свойственна протестантам, а не православным, Статокостас перешёл к критике Русской Православной Церкви. «Есть ещё единство Православной Церкви? Мы сталкиваемся с неприятными событиями. В последние годы Русская Церковь совместно с Российским государством предприняли многочисленные открытые вмешательства, которые затрагивают историческое положение древнего Александрийского Патриархата. Прежде всего, это подрывает мир и церковный порядок в Африке. Патриархат служил на протяжении веков, с уважением наводя мосты общения с африканскими культурами и традициями. Этой работе мешает российский экспансионизм, который культивирует фанатизм и враждебность среди православных верующих», — заявил Василики Статокостас.

Другой афинский учёный, профессор истории и геополитики Афинского университета Иоаннис Котоулас также рассказал собравшимся об агрессивности Московского Патриархата. По его словам, «Россия — государство, приверженное пику традиционного империализма», и Русская Церковь этому потворствует.

«Стоит помнить, что Россия — единственная страна, которая удерживает территорию трех государств: Грузии, Украины и Молдовы. Подход России к Африке — это война, ведущаяся в глобальном масштабе, риторические рамки которой напоминают Советский Союз. Русская Церковь уже использовалась Советским Союзом, но после 1991 года она стала ключевым сторонником националистической политики и экспансионизма России, как мы видели на Украине, где она благословила нападение и навязывание», — заявил Котоулас.

«В Африке пропагандируется представление о том, что Россия продвигает традиционные ценности и нацелена на более традиционные африканские страны. Согласно данным Африканского экзархата Московского Патриархата, в достоверности которых мы не уверены, у них 200 приходов в 29 странах и 218 священников. Я не знаю, насколько точны эти данные. И они говорят, что это была просьба африканского духовенства, а не Кремля», — заявил профессор.

По его мнению, стратегическими целями русских являются «ослабление Александрийского Патриархата, получение доступа к природным ресурсам и улучшение имиджа России». «Это хитроумные пропагандистские уловки России. У них та же риторика, что и у бывшей советской системы», — заявил Котоулас, добавив, что Запад глубоко ошибся, отдав России роль защитника христиан.

«Запад занял антирелигиозную, антихристианскую позицию, которую мы видим во всех западных обществах. Например, когда христиан преследуют в Нигерии, никогда не сообщается, что преследователи мусульмане, изображение происходящего предвзятое. Россия пользуется этой антихристианской программой», — уверен профессор.

Подводя итог состоявшейся дискуссии, можно сделать вывод, что после вторжения Фанара на каноническую территорию Русской Православной Церкви и признания Александрийским Патриархатом украинских раскольников, греки никак не ожидали таких жёстких шагов церковной Москвы, как открытие Русского Экзархата в Африке и активизация африканской миссии. Теперь они в явной растерянности и решительно не понимают, что им делать дальше, ведь русские на Африканском континенте «очень активно продвигаются».

При этом весь анализ греческих экспертов сводится к ругани в адрес Московского Патриархата, а это значит, что никаких конструктивных шагов со стороны Александрии или Афин в адрес Москвы ожидать не приходится. Афинским профессорам и александрийским иерархам ещё только предстоит осознать, что нельзя вторгаться на каноническую территорию Русской Церкви, вступать в общение с украинскими раскольниками и надеяться, что «всё будет, как прежде».

Русская линия