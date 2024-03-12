12 марта 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд кадровых решений, сообщает Патриархия.Ru.

Члены Синод имели суждение о решении Синода Александрийского Патриархата об «извержении из сана» исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина и в связи с этим постановили:

1. Считать незаконным и недействительным решение Синода Александрийского Патриархата об «извержении из сана» исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина.

2. Утвердить епископа Зарайского Константина в должности Патриаршего экзарха Африки.

Синод по просьбе Патриарха Кирилла избрал Его Святейшеству нового викария с титулом Раменский, коим стал архимандрит Алексий (Туриков), секретарь Патриарха Московского и всея Руси.

В ответ на прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия Синод благословил архипастырю продолжить управление Пермской епархией.

Члены Синода имели суждение о положении дел в Биробиджанской епархии и приняли решение:

1. Освободить Преосвященного архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема от управления Биробиджанской епархией.

2. Местом пребывания Преосвященному архиепископу Ефрему определить Иверский мужской монастырь г. Ленинск-Кузнецка под надзором Преосвященного митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.

3. Преосвященным Биробиджанским и Кульдурским быть Преосвященному епископу Бронницкому Луке с освобождением его от управления Бердянской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

4. Преосвященным Бердянским и Приморским быть Преосвященному епископу Алатырскому и Порецкому Феодору с освобождением его от управления Алатырской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Алатырской епархией поручить Преосвященному митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Савватию.

Также Синод имели суждение о положении дел в Минусинской и в Выборгской епархиях. В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Игнатия (Пунина) в грубых нарушениях Устава Русской Православной Церкви при управлении Выборгской епархией и при освобождении от её управления Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Игнатием на рассмотрение Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви. В связи с нахождением под церковным судом указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Игнатий освобожден от управления Минусинской епархией.

Рассмотрев вопрос, члены Синода постановили:

1. Утвердить решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси об освобождении от управления Минусинской епархией епископа Игнатия (Пунина).

2. Почислить епископа Игнатия (Пунина) на покой с пребыванием на территории Нижегородской епархии в месте по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором.

Члены Синода избрали Преосвященным Минусинским и Курагинским (Красноярская митрополия) клирика Йошкар-Олинской епархии иеромонаха Серафима (Пасанаева), Преосвященным Кудымкарским и Верещагинским (Пермская митрополия) — клирика Шуйской епархии игумена Петра (Зобова), Преосвященным Колпашевским и Стрежевским (Томская митрополия) — архимандрита Филарета (Тихонова), ранее избранного Преосвященным Бакинским и Азербайджанским.

По просьбе митрополита Минского и Заславского Вениамина Синод избрал клирика Туровской епархии игумена Авксентия (Абражея) Преосвященным Несвижским, викарием Патриаршего Экзарха всея Беларуси. По просьбе митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира члены Синода избрали клирика Кишиневской епархии архимандрита Николая (Рошку) Преосвященным Чадыр-Лунгским, викарием Кагульской епархии, и клирика Единецкой епархии архимандрита Патрокла (Поромбака) Преосвященным Дондюшенским, викарием Единецкой епархии.

Исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по тюремному служению был назначен клирик Московской епархии иерей Кирилл Марковский. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ И.В. Мещан был освобождён от своей должности согласно поданному прошению с выражением ему благодарности за понесённые труды.

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