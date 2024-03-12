12 марта 2024 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел на своём заседании решение Синода Румынской Православной Церкви от 29 февраля 2024 года об учреждении «Румынской Православной Церкви в Украине» и непризнании действительности канонических прещений, наложенных на священнослужителей Православной Церкви Молдовы, принятых без отпускных грамот в «Бессарабскую митрополию» Румынского Патриархата.

В коммюнике заседания Синода Румынской Православной Церкви от 29 февраля 2024 года заявлено о «благословении, поощрении и поддержке инициатив румынских православных общин Украины по восстановлению общения с Матерью-Церковью — Румынским Патриархатом через их юридическую организацию в религиозной структуре под названием „Румынская Православная Церковь в Украине“», а также о том, что «все румынские православные клирики из Республики Молдова, возвращающиеся в Бессарабскую митрополию, являются каноническими клириками, а любая дисциплинарная санкция, наложенная на них по причине их принадлежности к Румынской Православной Церкви, считается недействительной и несостоятельной, согласно синодальному постановлению № 8090 от 19 декабря 1992 года» об учреждении «Бессарабской митрополии».

Подобные деяния Синода Румынской Православной Церкви ранее неоднократно получали справедливую каноническую оценку Архиерейских Соборов и Священного Синода Русской Православной Церкви.

В связи с новыми действия Румынского Патриархата Св. Синод постановил:

1. С глубоким сожалением констатировать, что упомянутые постановления Синода Румынской Православной Церкви находятся в прямом противоречии со священными канонами, в частности с 11, 12, 31 и 32 правилами Святых Апостолов, 2 правилом II Вселенского Собора, 5 и 8 правилами III Вселенского Собора, 13 правилом IV Вселенского Собора, 17 правилом Пято-Шестого (Трулльского) Собора, 13 и 22 правилами Антиохийского Собора.

2. Выразить решительное несогласие с данными постановлениями, которые в случае их дальнейшей реализации неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской Православных Церквей, так и для единства Православной Церкви в целом.

3. Отметить, что упомянутые в решении Синода Румынской Православной Церкви «румынские православные клирики. возвращающиеся в Бессарабскую митрополию» в действительности никогда не принадлежали к последней, как и к Румынскому Патриархату в целом. Священный сан был ими получен в Русской Православной Церкви и наказание они понесли за нарушение священнической присяги и другие канонические преступления, а вовсе не «по причине их принадлежности к Румынской Православной Церкви», к которой они не могут принадлежать в силу отсутствия отпускной грамоты.

4. Напомнить, что 17 правило Трулльского Собора предписывает, дабы «никто из клириков, в какой бы степени кто ни был, не имел права без увольнительной от своего епископа граматы определен быти к иной церкви», — указывая при этом, что нарушивший данное правило «будет извержен и сам, и неправильно приявший его».

5. Поручить Преосвященному митрополиту Волоколамскому Антонию, председателю Отдела внешних церковных связей, дополнительно изучить вопрос о действиях Румынского Патриархата и своевременно внести предложения на рассмотрение Священного Синода.

6. Выразить поддержку Украинской Православной Церкви и Православной Церкви Молдовы, их Первоиерархам, епископату, духовенству, монашествующим и мирянам в связи с неканоническими посягательствами со стороны Синода Румынского Патриархата.

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