Синод УГКЦ сделал заявление, в котором указал, что Украина будет воевать с Россией до последнего украинца…

10 марта 2024 года Синод УГКЦ опубликовал «Заявление по поводу недавних высказываний папы Франциска», подписанное Святославом Шевчуком, Борисом Гудзяком и другими иерархи униатов. Текст заявления опубликован на официальном сайте УГКЦ, сообщает СПЖ.

В тексте указывается, что слова главы Ватикана следует рассматривать как призыв к переговорам, а не капитуляции Украины. Затем синодалы УГКЦ заявили, что не хотят «останавливаться на словах папы», а стремятся «ещё раз акцентировать на позиции жертв российского вторжения на Украину».

В заявлении говорится, что капитуляция Украины якобы «будет означать их смерть». Епископы УГКЦ считают, что российская армия стремится любой ценой «уничтожать и убивать» украинцев. Также в тексте сказано, что «любая российская оккупация украинской территории приводит к уничтожению Украинской греко-католической церкви, любой независимой Украинской православной церкви».

«Несмотря на предложения о необходимости переговоров представителей разных государств, включая Святейшего Отца, украинцы будут продолжать защищать свободу и достоинство в борьбе за устойчивый и справедливый мир для своей страны и мира», — сказано в заявлении.

Таким образом, украинские униаты настроены на войну с Россией до последнего украинца и никаких мирных переговоров не приемлют. Аргумент папы Римского о том, что позже им, возможно, придётся подписывать капитуляцию в УГКЦ не разделяют.

Русская линия