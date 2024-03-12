В Офисе президента Украины, похоже, решили, что пришла пора полностью ликвидировать Украинскую Православную Церковь и силой отобрать у неё все храмы, передав их раскольникам из «ПЦУ». А для этого им необходимо заткнуть рот всем православным журналистам на Украине, а также правозащитникам, которые выступают в защиту УПЦ.

Два года с начала военных действий между Россией и Украиной на Банковой надеялись, что им удастся склонить духовенство и мирян УПЦ к переходу в «ПЦУ». Однако, единственное, чего смогли достичь Зеленский со товарищи — это собор в Феофании, который фактически объявил об отделении УПЦ от Русской Православной Церкви. Далее дело не пошло.

Надо признать, что в УПЦ всегда существовала определённая группа архиереев, которые выступали за полное отделение от Московского Патриархата, однако даже они были не готовы на подчинение самозванцам из «ПЦУ», на чём настаивает Зеленский. С началом СВО автокефалисты в УПЦ надеялись на то, что Фанар даст им возможность создать отдельную от сторонников Думенко структуру на Украине, но просчитались. Патриарх Варфоломей потребовал от них подчинения «ПЦУ», что те в итоге отвергли.

В результате «долготерпение» Банковой лопнуло — против сторонников автокефалии в УПЦ начали возбуждать уголовные дела (преследовать начали даже известного сторонника отделения УПЦ от Москвы митрополита Сумского Евлогия), а сегодня в редакцию портала «Союз православных журналистов», который продвигал «феофаниевские решения» об отделении УПЦ от РПЦ, ворвались украинские спецслужбы. Параллельно с этим обыски прошли в Центре правовой защиты УПЦ.

Причём представители СБУ действуют нарочито жёстко с явной целью запугать верующих и духовенство УПЦ. Так, 4 из 15 членов редакции СПЖ были арестованы, один из них «настоятель столичного храма УПЦ». Свои действия СБУ назвало «нейтрализацией в Киеве преступной организации, проводившей информационные диверсии по заказу ФСБ», сообщает СПЖ.

По их словам, «злоумышленники массово продуцировали и разгоняли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине».

СБУ обнаружила во время обысков мобильные телефоны и компьютерную технику, которые, по их заявлению, «использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора». «На основании собранных доказательств четырем задержанным и ещё десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

— ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

— ч. 6 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность);

— ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

— ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

— чч. 1, 2 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержания под стражей. Журналистам грозит пожизненное лишение свободы.

В связи с этим хотелось бы заметить, что многим верующим и священнослужителям УПЦ на Украине (хотят они того или нет, являются ли активными украинскими патриотами или нет) предстоит стать исповедниками и пострадать за Русскую Православную Церковь. Только предательство Матери-Церкви, как это сделал в своё время Драбинко, Шостацкий, Коваленко и иже с ними, сможет защитить их от украинских властей. Никакие «феофаниевские компромиссы» здесь не помогут, о чём мы писали ещё два года назад.

Помощи Божией и крепости сил всем, кто, несмотря на репрессии украинских властей, остаётся верен своей Матери-Церкви!

Русская линия