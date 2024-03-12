Такое решение было принято Св. Синодом Русской Церкви в связи с невозможностью митрополита Запорожского Луки окормлять паству «по эту сторону фронта»…

12 марта 2024 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел ситуацию, возникшую в Запорожской епархии Украинской Православной Церкви в связи с продолжающимися военными действиями между Россией и Украины и принял решение временно включит часть указанной епархии в состав Бердянской епархии Русской Православной Церкви.

В последнее время к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу неоднократно поступали обращения священнослужителей, монашествующих и мирян приходов и обителей Запорожской епархии, находящихся на территориях Весёловского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области с просьбами урегулировать церковную ситуацию на этих территориях.

В упомянутых обращениях сообщается, что Преосвященный митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, пользуясь неизменным уважением духовенства и мирян и стремясь в пределах возможного дистанционно сохранять связь с приходами и обителями, находящимися на перечисленных выше территориях, тем не менее отделён от этих территорий линией фронта, что уже длительное время лишает его возможности посещать их с архипастырскими визитами, совершать здесь хиротонии, освящать храмы, выдавать подписанные им антиминсы, а также напрямую выдавать Святое Миро.

Кроме того, невозможна регистрация приходов и обителей в качестве юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Прецедентом разрешения ситуации, подобной изложенной в обращениях клириков и монашествующих, является указ № 362 от 7/20 ноября 1920 года святителя Тихона, Патриарха Московского, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Согласно пункту 7 этого указа епархиальный совет или духовенство и миряне епархии, лишенной архиерея вследствие передвижения линии фронта или изменения государственной границы, обращаются к ближайшему или наиболее доступному по удобству сообщения епархиальному архиерею. Таковой вступает в управление данной епархией сам или командирует для управления этой епархией своего викария.

В связи с этим Синод постановил:

— В связи с фактической длительной отделенностью линией фронта Преосвященного митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки от приходов и обителей, находящихся на территориях Весёловского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области, что препятствует нормальному ходу церковной жизни на упомянутой территории,

— С учетом необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и обителей, в том числе их регистрации в качестве юридических лиц,

— В связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви,

— Имея в виду обращения, поступавшие от священнослужителей, монашествующих и мирян:

1. Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Весёловского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области Преосвященному, управляющему Бердянской епархией.

2. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии.

3. За богослужениями в упомянутых приходах и обителях возносить имя Преосвященного, управляющего Бердянской епархией вслед за именами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Преосвященного митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

4. При изменении внешней ситуации вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения.

5. Считать яко не бывшими, до дополнительного рассмотрения дела, прещения или административно-дисциплинарные меры в адрес священнослужителей, если таковые имели место или воспоследуют в связи с подписанием обращений к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси или организацией подписания таковых обращений.

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