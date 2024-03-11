Глава Ватикана уверен, что ситуация для Киева на поле боя такова, что украинским властям необходимо срочно идти на заморозку конфликта…

Глава Ватикана папа Римский Франциск примкнул к числу тех европейских политиков и экспертов, которые призывают нынешние украинские власти срочно начать переговоры с Россией о прекращении военных действий на Донбассе и заморозке конфликта. Об этом глава Католической церкви заявил в одном из последних интервью журналистам, сообщает СПЖ со ссылкой на Reuters.

В интервью папу Франциска спросили о его позиции в дебатах между теми, кто говорит, что Украина должна сдаться, поскольку она не смогла дать отпор российским силам, и теми, кто говорит, что это узаконит действия Москвы. Интервьюер использовал в вопросе термин «белый флаг».

«Это одна из интерпретаций, и это правда», — сказал Франциск согласно предварительной стенограмме интервью и анонсированному видео, полная версия которого выйдет в эфир 20 марта.

«Но я думаю, что по-настоящему силён тот, кто, видя ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и начать переговоры», — сказал папа Римский, добавив, что переговоры должны проходить с помощью международных держав.

«„Переговоры“ — смелое слово. Но когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не очень хорошо, вам нужно иметь смелость начать переговоры», — сказал папа Франциск.

«Можно чувствовать стыд, но сколькими ещё смертями закончится эта война? Нужно вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником», — сказал Франциск, упомянув в числе стран-посредников и Турцию.

«Не стыдитесь переговоров, пока ситуация не ухудшилась», — сказал он и добавил, что готов сам стать посредником.

Таким образом, в Ватикане пророчат украинским властям серьёзное ухудшение ситуации на поле боя, а это значит, что Киеву лучше сейчас начать переговоры, а не дожидаться капитуляции. Тем не менее, в Офисе президента Зеленского вряд ли прислушаются к папе Римскому — военные действия будут продолжаться, поскольку их прекращение означает политическую смерть Зеленского.

Русская линия