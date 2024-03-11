Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии рассказал о том, как Церковь относится к масленичным гуляниям…

Русская Православная Церковь негативно относится к традиции сжигания чучела на масленицу, поскольку это языческая традиция, которая лишь отводит детей от христианства, а не способствует тому, чтобы они утверждались в православной вере. Об этом заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), сообщает РИА Новости.

«Посмотреть — посмотрел (на сжигание чучела), но детям надо сказать, что игра дурацкая, потому что она взялась из времен, когда в России христианства не было, когда люди жили без Христа. Футбол тоже, можно сказать, игра не христианская, но вот эти „игры“, в том числе сжигание чучела, в отличие от футбола — языческие остатки нехристианских религий, это отталкивает, отводит людей от истинной веры, от Христа», — сказал отец Макарий.

В целом, добавил он, в масленичных гуляниях участвовать можно: в гости ходить, блины кушать, поздравлять друг друга, «то есть участвовать во всем добром, хорошем, что связано с этим периодом».

Также священник предостерег верующих от духовной «раздробленности» в этот период. «Хорошо, если я верю в Бога, стараюсь жить по-христиански, не делать зла, стремлюсь к добру и при этом участвую в каких-то добрых делах, угощениях, сам угощаюсь. Но важно, чтобы не было раздробленности: я сейчас помолился, попостился, потом всё забыл, напился, как свинья; или наоборот, когда „я христианин, я с вами вообще блинов есть не буду, это все мирское, никуда не годится“. Важно, чтобы люди ощущали внутри себя единство», — заключил собеседник агентства.

Великий пост в 2024 году начинается 18 марта. Его предваряют подготовительные недели, последняя из которых называется масляной, масленицей, или сырной неделей. Масляная неделя начинается после воскресенья о Страшном суде (в этом году 10 марта) и завершается Прощеным воскресеньем (17 марта). На масленицу уже запрещено вкушать мясо, но ещё разрешается молочная пища.

Русская линия