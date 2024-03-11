Представитель Сербской Православной Церкви в Москве, занимавший эту должность с 2002 года, скончался на 54-м году жизни…

11 марта 2024 года, на 54-м году жизни, отошел ко Господу епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот г. Москве (подворье Сербской Православной Церкви), сообщает Патриархия.Ru.

Епископ Антоний (в миру — Антоний Пантелич) родился 23 июля 1970 г. в г. Валево в Сербии. В 1990 г. окончил духовную семинарию «Трех святителей» при монастыре Крка. В 1988 г. во время учебы в духовной семинарии принял монашеский постриг от епископа Жичского Стефана.

В 1989 г. в монастыре Жича рукоположен в сан диакона, в 1991 г. — в сан иеромонаха.

В 1995 г. окончил с отличием Московскую духовную академию.

В 1996 г. по решению преподавательского совета Московской духовной академии получил звание кандидата богословских наук за диссертацию на тему «Современное положение Сербской Церкви — история Сербской Церкви с 1945 по 1995 гг.».

В 1996 г. в Сербии удостоен сана сингела. Решением Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви назначен преподавателем духовной семинарии св. Петра Дабробосанского в г. Сербинье; стал доцентом Музыкальной академии Сараевского университета, преподавателем и заведующим кафедрами литургики и церковно-национальной истории. Читал лекции в духовной академии св. Василия Острожского в Сербине.

В 1996—2000 гг. пребывал в должности наместника и эконома монастыря Студеница.

В 2001 г. возведен в сан протосингела и по решению Архиерейского Собора и Синода Сербской Православной Церкви избран настоятелем подворья Сербской Православной Церкви в Москве и удостоен сана архимандрита.

В 2002 г. назначен представителем Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси и настоятелем Патриаршего подворья храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот г. Москвы.

С 2003 г. — преподаватель и заведующий кафедрой литургики в Православном университете св. Иоанна Богослова и преподаватель литургики в Московском богословско-философском институте. Был деканом философско-богословского факультета РПУ.

На проходившем в Белграде с 15 по 27 мая 2006 г. заседании Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви избран викарием Патриарха Сербского с титулом «Моравичский».

Хиротонисан 23 июля 2006 г. за Литургией в соборном храме св. Архангела Михаила г. Белграда.

В 2019 г. на Православном богословском факультете Прешовского университета (Словакия) защитил диссертацию на тему «Отношения Сербской и Русской Православных Церквей в 1944—1950 гг. в материалах архивов России и Русской Православной Церкви».

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