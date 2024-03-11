Отвергая любое благословение содомии, Синод Коптской церкви приостановил богословский диалог с Католической церковью менее чем через три месяца после того, как Дикастерия вероучения издала декларацию Fiducia Supplicans, разрешающую пастырское благословение «однополых пар», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на католическое информационное агентство CWN.

«После консультации с сестринскими церквями восточно-православной семьи было решено приостановить богословский диалог с Католической церковью, переоценить результаты, достигнутые диалогом с момента его начала 20 лет назад, и установить новые стандарты и механизмы для продолжения диалога», — заявил Синод во главе с папой Александрийским Тавадросом II.

«Коптская православная церковь подтверждает свою твердую позицию по отказу от всех форм гомосексуальных отношений, поскольку они нарушают Святую Библию и закон, по которому Бог создал человека мужчиной и женщиной, и считает, что любое благословение, какого бы рода оно ни было, для таких отношений является благословение за грех, а это недопустимо», — продолжил Синод Коптской церкви.

Коптская церковь входит в число дохалкидонских (ориентальных) церквей, которые перестали быть в полном общении Христианской церковью после Четвертого Вселенского (Халкидонского) Собора в 451 году.

Тем не менее, Коптская и Католическая церкви добились значительного экуменического прогресса со времени Второго Ватиканского собора. Этот прогресс ускорился при папе Франциске и папе Тавадросе II: последний посетил Рим в 2013 и 2023 годах, а папа Франциск посетил Египет в 2017 году. В 2014 году был учрежден ежегодный день дружбы между коптами и католиками, который обычно отмечается обменом письмами между Франциском и Тавадросом.

Однако, на столь вопиющий факт, как решение папы Римского благословлять половых извращенцев в костёлах, вынуждены были отреагировать даже копты. При этом большинство Поместных Православных Церквей до сих пор не высказали свою позицию по данному поводу.

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