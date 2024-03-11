На Смоленщине отметили 90-летие со дня рождения первого космонавта, который в 1964 году призвал советские власти восстановить Храм Христа Спасителя…

9 марта 2024 года, во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, в Казанском храме города Гагарин Смоленской области была совершена Божественная литургия. Богослужение совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий и епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день в Смоленской области прошли праздничные мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

За Литургией архипастырям сослужили секретарь Вяземского епархиального управления протоиерей Олег Переверзев, благочинный Гагаринского округа игумен Александр (Карпиков), благочинный Угранского округа иерей Александр Курмелев, настоятель Казанского храма протоиерей Владимир Титов.

В храме молились директор Департамента по взаимодействию с общественными объединениями министерства Смоленской области по внутренней политике П. Липатов, жители и гости города Гагарин.

Богослужебные песнопения исполнил хор Казанского храма (регент — Любовь Титова).

По окончании Литургии к участникам богослужения обратились архиереи Смоленской митрополии.

Затем архипастыри проследовали на главную площадь города, где приняли участие в праздничном мероприятии по случаю 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты.

На митинге у памятника Ю. Гагарину присутствовали губернатор Смоленской области В. Анохин, заместитель председателя Государственной Думы С. Неверов, статс-секретарь — заместительница министра культуры Российской Федерации Н. Преподобная, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации летчик-космонавт С. Крикалев, главы и представители муниципальных образований Смоленской области, жители и гости города.

Митрополит Исидор обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил:

«Мы должны ясно осознавать, что Юрий Алексеевич явил собой пример и подвиг героизма, он по-настоящему любил Бога. И гагаринцы, его современники, помнят его благоговейное отношение к национальным святыням, как он ратовал о том, чтобы эти святыни, многие прежде порушенные, были возрождены. Он по-настоящему любил всякого человека и всякий, кто обращался к нему, видел в нём светлый лик, в этом молодом ещё человеке. Он был верен своей профессии, своему призванию. И во многом для нас являет пример того, как мы должны, каждый из нас, относиться к Богу, к ближним, как крепко мы должны любить наше Отечество.

Сегодня, в день Вселенской родительской субботы, мы с Преосвященнейшими владыками, с духовенством, с народом Божиим, молились в Казанском храме об упокоении раба Божиего Юрия, о его замечательных родителях Алексее и Анне. И призываю всех нас не только чтить память и следовать его героизму, но и молитвенно поминать этого светлого человека, и сегодня и в последующие дни взывать ко Господу о том, чтобы Он помянул этого великого человека, нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина, чтобы для каждого из нас этот, поистине, герой духа, стал примером любви и подражания".

По окончании митинга его участники возложили цветы к памятнику Ю. Гагарину и к памятнику А. Гагариной, расположенному у Дома-музея школьных лет Ю. Гагарина.

В тот же день в городе в честь памятного события состоялись 51-е Международные общественно-научные чтения, в которых приняли участие ведущие ученые, космонавты, общественные деятели, популяризаторы науки, аспиранты и студенты. Открыли чтения губернатор В.Н. Анохин и С.К. Крикалев. «Научные дискуссии будут посвящены актуальным темам развития космических технологий, аспектам подготовки современных космонавтов, истории отрасли и профильным музеям, деятельности кружков авиамоделирования и популяризации успехов наших покорителей космоса», — сообщил губернатор области.

На открытии форума присутствовал благочинный Гагаринского округа Вяземской епархии игумен Александр (Карпиков), который зачитал приветственное слово епископа Вяземского и Гагаринского Сергия.

В рамках праздничной программы в городе прошел ряд спортивных мероприятий. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР А.П. Арцебарский, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР В.А. Джанибеков, заместитель начальника Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по науке и развитию В.И. Дубинин провели беседы о подвиге и личности Ю.А. Гагарина со школьниками.

Одним из ярких событий стали уличные «Гагаринские гулянья» с фотозонами и ярмаркой-выставкой сувенирной продукции от мастеров декоративно-прикладного искусства и предпринимателей из всех 27 муниципальных образований Смоленской области. Также прошли концерты, на которых выступили коллектив «Земляне», певица Варвара, а также региональные коллективы и артисты.

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