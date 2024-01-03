6 января 2023 года глава греческой оппозиционной партии «СИРИЗА» и открытый половой извращенец Стефанос Касселакис отправится на Фанар, где наряду с другими гостями Константинопольского Патриарха Варфоломея примет участие в праздновании Крещения Господня по новоюлианскому календарю, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание Newsit.gr.

По информации СМИ, Касселакис, который является открытым содомитом, помолится вместе с Патриархом Варфоломеем на Литургии в храме святого Гоеоргия на Фанаре. После богослужения лидер греческой оппозиционной партии примет участие в традиционном освящении воды в стамбульском заливе Кератиос.

Стефанос Касселакис с 2019 года состоит в противоестественных отношениях с американским медбратом Тайлером Макбетом, с которым заключил «гражданское партнёрство». С тех пор он уже встречался с Патриархом Варфоломеем, которому «рассказал о своём партнёре, и он отреагировал нормально, не было никаких сомнений».

Тогда же, в октябре 2023 года, политик-содомит «выразил желание поехать на Фанар, и патриарх с большой радостью сказал, что на Богоявление (можно это сделать, — Ред.)».

Таким образом, можно сделать вывод, что скандальная история с крещением в Греции экзархом Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископом Элпидофором детей пары содомитов не была случайностью. Вслед за папой Римским Франциском на Фанаре взяли курс на заигрывание с содомитами, и, судя по всему, это осознанный выбор Патриарха Варфоломея. Не случайно, представители Константинопольского Патриархата не стали высказываться против решения католиков начать благословлять «однополые пары».

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