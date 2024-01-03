Русская линия
Сводка новостей от 3 января 2024

Фанар создаёт параллельные церковные структуры в Литве
Константинопольский Патриарх назначил главой создающегося фанарского Экзархата в Литве священника Юстинуса Кивилоо из Эстонии…

Священник Юстинус КивилооКонстантинопольский Патриархат находится на завершающей стадии создания своего Экзархата в Литве. Главой этой структуры предварительно назначен священник Юстинус Кивилоо. По сообщениям представителей будущего Экзархата, в ближайшее время их организация пройдет процедуру юридической регистрации по законам Литвы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт LRT.lt.

«С его (главы экзархата, — ред.) приездом завершится формирование церковной структуры в Литве. После того, как каноническая сторона вопроса будет решена, мы собираемся зарегистрироваться как религиозная община в соответствии со светским законодательством», — сказал священник будущего экзархата Гинтарас Сунгайла.

В марте 2023 года Патриарх Варфоломей посетил Литву, где заявил о необходимости создания в стране структуры Константинопольского Патриархата. Такое решение главой Фанара было принято после апелляции от пятерых запрещённых в служении священнослужителей Виленско-Литовской епархии Русской Православной Церкви. Глава Константинопольского Патриархата «отменил» этот запрет и «перевёл» указанных священников под свою юрисдикцию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Снявши голову, по волосам не плачут
Афонские монахи, не замечающие гонений на УПЦ, пожаловались Патриарху Варфоломею на то, что их хочет посетить нежеланный гость — архиепископ Элпидофор, который крестил детей содомитов...

Константинопольский Патриархат взял курс на заигрывание с содомитами
Греческий политик Стефанос Касселакис, являющийся открытым половым извращенцем, вместе с Патриархом Варфоломеем примет участие в крещенских торжествах на Фанаре...

Полиция задержала предполагаемого убийцу отца Владимира Легойды
Им оказался бывший 25-летний заключённый Адам Щербаков, который принимал участие в СВО, но дезертировал...

Фанар создаёт параллельные церковные структуры в Литве
Константинопольский Патриарх назначил главой создающегося фанарского Экзархата в Литве священника Юстинуса Кивилоо из Эстонии...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти Святителя Петра, митрополита Московского, мы вспоминаем петербургского градоначальника В.Ф. фон-дер Лауница...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика