Константинопольский Патриархат находится на завершающей стадии создания своего Экзархата в Литве. Главой этой структуры предварительно назначен священник Юстинус Кивилоо. По сообщениям представителей будущего Экзархата, в ближайшее время их организация пройдет процедуру юридической регистрации по законам Литвы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт LRT.lt.

«С его (главы экзархата, — ред.) приездом завершится формирование церковной структуры в Литве. После того, как каноническая сторона вопроса будет решена, мы собираемся зарегистрироваться как религиозная община в соответствии со светским законодательством», — сказал священник будущего экзархата Гинтарас Сунгайла.

В марте 2023 года Патриарх Варфоломей посетил Литву, где заявил о необходимости создания в стране структуры Константинопольского Патриархата. Такое решение главой Фанара было принято после апелляции от пятерых запрещённых в служении священнослужителей Виленско-Литовской епархии Русской Православной Церкви. Глава Константинопольского Патриархата «отменил» этот запрет и «перевёл» указанных священников под свою юрисдикцию.

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