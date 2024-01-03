Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца Владимира Легойды по горячим следам был задержан полицией. Им оказался бывший заключённый, который заключил контракт с Минобороны РФ и дезертировал, не дослужив положенный ему срок, а потому находившийся в розыске, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Уточняется, что до этого мужчина был завербован в отряд «Шторм Z» в колонии в Брянской области.

По данным информационного ресурса, 25-летний уроженец Брянска Адам Щербаков несколько раз был судим за разбои и грабежи. В 2022 году он отбывал очередной срок в исправительной колонии, где и был позднее завербован Минобороны. Как пишет «ВЧК-ОГПУ», мужчина подписал контракт и несколько месяцев был штурмовиком, однако затем сбежал.

По данным источника канала, в поисках денег Щербаков в подмосковном магазине встретил 90-летнего Романа Легойду, который пришёл туда за хлебом. Дезертир рассказал пожилому мужчине о своём участии в СВО и посетовал на тяжёлую судьбу, после чего Роман Легойда вызвался подвезти Щербакова на своей машине до соседнего магазина.

По дороге Адам угрожал водителю ножом и требовал деньги. Тот оказал сопротивление, после чего Щербаков убил водителя и скинул его тело в овраг.

Произошедшую трагедию в своём Телеграм-канале прокомментировал активный участник СВО Александр Ходаковский, который дружит с Владимиром Легойдой:

«Война не осуществляется хирургическими методами и не концентрируется только на передовой. Более шестиста тысяч умерших от голода в блокадном Ленинграде — это не заложники войны, а её участники. Санкции и возникающие в связи с этим нагрузки — это наименьшие последствия из тех, с которыми нам приходится сталкиваться. Гибель отца моего друга от рук подонка, освобождённого из колонии для участия в боевых действиях и бежавшего с фронта — это одно из следствий. Я много думал о том, что мы сделали, призвав на фронт тех, кого изолировали от общества ввиду их опасности, и не приходил ни к какому выводу: против аргументов выступали контраргументы. Но в своём «активе» мы теперь имеем эту проблему, и нам предстоит её решать — и это тоже побочный эффект войны.

Сколько таких «эффектов» уже обнаружило себя и сколько ещё обнаружит — трудно будет сосчитать. Но одно очевидно: всё оправдает победа. И чем скорее она наступит — тем меньше последствий от этой войны нам придётся пожинать. Пока война будет длиться — условные правила ведения войны всегда будут нарушаться, и никто не будет гарантирован от военных рисков, где бы он ни находился. Альтернативой победе, несущей мир, может быть только мир по обоюдному согласию. Но на сегодня нет очевидных к этому предпосылок: змея с отрубленным хвостом способна жалить до тех пор, пока ей не отрубят голову".

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