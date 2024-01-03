Афонские монахи, не замечающие гонений на УПЦ, пожаловались Патриарху Варфоломею на то, что их хочет посетить нежеланный гость — архиепископ Элпидофор, который крестил детей содомитов…

Представители практически всех монастырей Святой Горы Афон подписали письмо к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой отменить визит на Святую Гору главы Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископа Элпидофора в связи с тем, что ранее он попал в скандал, связанный с крестинами детей содомской пары, сообщает СПЖ.

В письме, опубликованном греческим изданием Εθνικού Κήρυκα, представители афонских обителей, обращаясь к Патриарху Варфоломею, в юрисдикции которого находится Святая Гора, пишут, что из-за крещения детей «однополой пары», совершенного архиепископом Элпидофором в Вульягмени, «было создано ложное впечатление о принятии Церковью „однополых браков“, что противоречит доктринам и учению Православной Церкви».

Монахи подчеркнули, что «этот факт, противоречащий Евангельскому учению, вызывает глубокую озабоченность Священной Общины». «Поэтому, Ваше Святейшество, мы смиренно просим Вас с пониманием отнестись к нашей озабоченности по этому чрезвычайно деликатному вопросу, который касается целостности веры и православных традиций», — сказано в письме.

По информации Εθνικού Κήρυκα, если владыка Элпидофор всё-таки приедет на Афон, его не примут с обычными для архиепископов почестями.

Этим визитом афонские монастыри и монахи поставлены в трудное положение, поскольку они не могут, по их словам, «закрыть дверь», перед православным иерархом, и поэтому они обращаются к Патриарху Варфоломею с просьбой рекомендовать архиепископу Елпидофору не ехать на Афон, поскольку считают, что «он будет фотографироваться там со своими спутниками-эмигрантами, чтобы показать, что он принят монахами».

Εθνικού Κήρυκα также сообщает, что несколько месяцев назад архиепископ Элпидофор просил разрешения поехать на Афон, чтобы присутствовать на празднике одного из монастырей, но в ответ услышал, что ему не рады.

Впрочем, судя по тому, что сам Патриарх Варфоломей готов привечать на Фанаре половых извращенцев, рано или поздно афонским монахам ничего не останется, как смириться и молчаливо принимать тех, кто сочувствует содомитам. Их задача в таких поездках будет состоять в том, чтобы создать нужный «аскетический» фон на фотографиях, которые будут делать такие высокопоставленные гости.

Отметим, что ранее Афон фактически проглотил беззаконное признание Константинопольским Патриархатом украинских раскольников, а сейчас упорно молчит, наблюдая за гонениями на Украинскую Православную Церковь. Так стоит ли теперь удивляться тому, что Фанар пошёл дальше, и на Святую Гору едут иерархи, которые любезно общаются с половыми извращенцами? Снявши голову, по волосам не плачут.

Русская линия