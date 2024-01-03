Афонские монахи, не замечающие гонений на УПЦ, пожаловались Патриарху Варфоломею на то, что их хочет посетить нежеланный гость — архиепископ Элпидофор, который крестил детей содомитов…
Представители практически всех монастырей Святой Горы Афон подписали письмо к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой отменить визит на Святую Гору главы Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископа Элпидофора в связи с тем, что ранее он попал в скандал, связанный с крестинами детей содомской пары, сообщает СПЖ.
В письме, опубликованном греческим изданием Εθνικού Κήρυκα, представители афонских обителей, обращаясь к Патриарху Варфоломею, в юрисдикции которого находится Святая Гора, пишут, что из-за крещения детей «однополой пары», совершенного архиепископом Элпидофором в Вульягмени, «было создано ложное впечатление о принятии Церковью „однополых браков“, что противоречит доктринам и учению Православной Церкви».
Монахи подчеркнули, что «этот факт, противоречащий Евангельскому учению, вызывает глубокую озабоченность Священной Общины». «Поэтому, Ваше Святейшество, мы смиренно просим Вас с пониманием отнестись к нашей озабоченности по этому чрезвычайно деликатному вопросу, который касается целостности веры и православных традиций», — сказано в письме.
По информации Εθνικού Κήρυκα, если владыка Элпидофор всё-таки приедет на Афон, его не примут с обычными для архиепископов почестями.
Этим визитом афонские монастыри и монахи поставлены в трудное положение, поскольку они не могут, по их словам, «закрыть дверь», перед православным иерархом, и поэтому они обращаются к Патриарху Варфоломею с просьбой рекомендовать архиепископу Елпидофору не ехать на Афон, поскольку считают, что «он будет фотографироваться там со своими спутниками-эмигрантами, чтобы показать, что он принят монахами».
Εθνικού Κήρυκα также сообщает, что несколько месяцев назад архиепископ Элпидофор просил разрешения поехать на Афон, чтобы присутствовать на празднике одного из монастырей, но в ответ услышал, что ему не рады.
Впрочем, судя по тому, что сам Патриарх Варфоломей готов привечать на Фанаре половых извращенцев, рано или поздно афонским монахам ничего не останется, как смириться и молчаливо принимать тех, кто сочувствует содомитам. Их задача в таких поездках будет состоять в том, чтобы создать нужный «аскетический» фон на фотографиях, которые будут делать такие высокопоставленные гости.
Отметим, что ранее Афон фактически проглотил беззаконное признание Константинопольским Патриархатом украинских раскольников, а сейчас упорно молчит, наблюдая за гонениями на Украинскую Православную Церковь. Так стоит ли теперь удивляться тому, что Фанар пошёл дальше, и на Святую Гору едут иерархи, которые любезно общаются с половыми извращенцами? Снявши голову, по волосам не плачут.
Снявши голову, по волосам не плачут Афонские монахи, не замечающие гонений на УПЦ, пожаловались Патриарху Варфоломею на то, что их хочет посетить нежеланный гость — архиепископ Элпидофор, который крестил детей содомитов...