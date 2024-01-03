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Сводка новостей от 3 января 2024

Святейший Патриарх Кирилл подведёт итоги 2023 года
На телеканале «Россия 1» состоится показ Рождественского интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви…

Патриаршие символы7 января 2024 года, в праздник Рождества Христова, на телеканале «Россия 1» состоится показ традиционного Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви ответит на вопросы генерального директора ТАСС А.О. Кондрашова.

Интервью на телеканале «Россия 1» выйдет в эфир 7 января в 11.50.

Повторные показы интервью состоятся 7 января на телеканале «Россия 24» в 13.00 и 20.00, а также на телеканале «Спас» в 17.00 и 23.35.

8 января интервью будет показано на телеканале «Россия 24» в 9.00, на телеканале «Спас» — в 01.55, 05.00 и 13.30.

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Святейший Патриарх Кирилл подведёт итоги 2023 года
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