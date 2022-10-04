Экзарх Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископ Элпидофор, с чьим именем связан громкий скандал, разразившийся в Греции в связи с его крестинами двух детей содомской пары от суррогатных матерей, постарался оправдаться в интервью греческому журналисту Михалису Митцосу, сообщает СПЖ со ссылкой на издание In.gr.

Отвечая на вопрос о «гомофобных нападках», которым он «подвергся» из-за крещения детей содомитов, архиепископ Элпидофор подчеркнул, что «Бог любит всех своих детей и не разделяет их ни по каким критериям». «Возможно, это не очень хорошо известно, но Церковь не отказывает — а в случае с младенцем не может отказать — никому в святом таинстве Крещения», — заверил владыка Элпидофор.

По его словам, таинство Крещения — это «главное таинство безусловной Божьей благодати». «Как мы можем исключить доступ ребёнка к безграничному милосердию Бога? Даже Священный Синод Церкви Греции признал это в письме, которое он, как говорят, направил Вселенскому патриархату», — сказал представитель Фанара.

Он уверен, что «напряжение» среди мирян и духовенства Элладской Православной Церкви из-за крещения детей гей-пары «было вызвано тем, что Церковь снова призвали выбирать между „быть“ и „казаться“».

На самом деле владыка Элпидофор откровенно лукавит. Ведь в его прямые обязанности не входит крещение детей, тем более, на территории Греции. А потому он прекрасно понимал и, очевидно, был лично заинтересован в том, чтобы совершить это крещение именно архиерейским чином, что называется с помпой и с фотосессией в тесном кругу содомитов. Тот есть, похоже, это просто его друзья или те, кому он не мог отказать.

Более того, чтобы совершить Крещение, фанарский архиерей пошёл на откровенный обман правящего архиерея Элладской Церкви, который дал ему своё благословение на совершение Таинства в храме, но, как оказывается, ничего не знал о том, что речь идёт о содомитах, которые купили детей у суррогатных матерей. Если бы он об этом знал, то, по его признанию, вряд ли дал своё согласие.

Таким образом, налицо активное участие главы Архиепископии Константинопольского Патриархата в США в пропагандистской акции содомитов на территории Греции, поводом для чего послужило Таинство Крещения.

Не раз уже говорилось, что грешникам-содомитам мало просто грешить и жить своей противоестественной блудной жизнью, им обязательно надо утвердиться в своём грехе в обществе и сделать так, чтобы даже в Церкви считали это нормой. Такие же недалёкие архиереи, как владыки Елпидофор, с радостью и активно этому способствуют.

Русская линия