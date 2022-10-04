Эстонская националистическая партия «Отечество» потребовала от властей прекратить деятельность Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, потому что она, по мнению партии, оправдывает военные действия России на Украине, сообщает Интерфакс.

Как пишет газета «Постимеэс», представители «Отечества» в своем опубликованном заявлении отмечают, что ЭПЦ МП — это часть Русской Православной Церкви, одной из целей которой является популяризация «русского мира» в Эстонии. «Эта Церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле», — заявляют в партии.

Авторы заявления предлагают запретить деятельность ЭПЦ, национализировать её недвижимое и движимое имущество и передать его Эстонской апостольской православной церкви, созданной в 1996 году Константинопольским Патриархатом. Кроме того, эстонские националисты призвали аннулировать вид на жительство митрополиту Таллинскому Евгению и тем клирикам ЭПЦ, которые оправдывают военную операцию на Украине, а также выслать их из страны.

«Мы ждём, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс будет действовать быстро и решительно», — сказано в заявлении националистов, исповедующих открытую русофобию.

Ранее власти Латвии грубо вмешались во внутрицерковные дела Латвийской Православной Церкви и провозгласили её полную независимость от Русской Православной Церкви.

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