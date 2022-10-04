Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» устроили провокацию возле храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Петропавловское Бориспольского района Киевской области. Захватить святыню Украинской Православной Церкви помешали прихожане и полиция, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рейдеры собрались на территории прихода утром 2 октября 2022 года: установили возле церкви навес и начали «литургию», которая длилась около получаса. Верующие УПЦ в это время молились рядом с храмом, ожидая штурма богослужебного здания.

Завершив свой обряд, активисты «ПЦУ» направились к храму — прихожане стали на его защиту. Возле церкви начались стычки, раскольники толкались, выкрикивали в адрес верующих оскорбления. По свидетельству очевидцев, рейдеров поддерживали представители «5 канала», прибывшие на место инцидента.

Провокации сторонников «ПЦУ» прекратила полиция, попытка захвата храма была остановлена.

Ранее рейдеры провели собрание территориальной громады и осуществили незаконную перерегистрацию общины Бориспольской епархии УПЦ с. Петропавловское. Как сообщил настоятель храма протоиерей Василий Бринзей, в июне ему и его семье угрожали, требовали «по-хорошему» перейти в «Православную церковь Украины».

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