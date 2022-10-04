Страны, некогда составлявшие православную Святую Русь, в лице России, Украины и Белоруссии, не стали активно протестовать против резолюции Генассамблеи ООН о внесении абортов в список «неотъемлемых прав человека». Это всё, что нужно знать русскому человеку о том, чего стоят слова некоторых политиков и религиозных деятелей о возрождении на территории наших государств Святой Руси.

Впрочем, христианская Европа, в том числе и Польша, а также США, проголосовали за этот документ. При этом к общему стыду христиан следует указать, что на защиту нерожденных детей встали лишь Нигер, Уганда и ещё 30 стран, в основном из Африки и Ближнего Востока, сообщает СПЖ со ссылкой на Lifesitenews.com.

30 сентября в ООН состоялся очередной раунд дебатов по поводу резолюции «Международное сотрудничество в области доступа к правосудию, средствам правовой защиты и помощи жертвам сексуального насилия», в которой пропагандируются аборты, репродуктивные права и гендерная политика. В первом чтении резолюция была одобрена 2 сентября 2022 года на 99-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На заседании 30 сентября представитель Уганды выразил свое несогласие с резолюцией. «Мы не поощряем и не поддерживаем аборты в Уганде. Мы выступаем за жизнь и, следовательно, против этого определения», — заявила доктор Джеска Нсунгва, комиссар по охране здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Уганды. По ее словам, «многие вещи пропагандируются как „права человека“, включая гомосексуальность, но мы не поддерживаем их, учитывая наши законы, культуру и мораль».

Несмотря на давление со стороны ООН, аборты в Уганде являются незаконными, за исключением случаев, когда жизнь матери находится под угрозой. Официальный представитель Нигерии заявил, что вопрос разрешения или запрета абортов должен решаться на национальном уровне, а не на международном.

Кроме Уганды и Нигера, ещё 30 стран, в основном из Африки и Ближнего Востока, выступили против включения права на аборт в список прав человека. Они поддержали поправки, которые исключили бы из резолюции спорные формулировки, пропагандирующие аборты и «гендерную идеологию».

В поддержку резолюции высказались США и все страны Евросоюза. Их представители не усомнились в том, что аборт является правом человека. Этот документ не имеет обязательной силы, однако — это серьёзный пропагандистский удар по борцам за жизнь нерождённых младенцев во всём мире.

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