На Святой Земле освящён один из самых больших храмов Иерусалимского Патриархата
Русская Православная Церковь изготовила для этого храма три резных престола…
21 сентября 2022 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил чин великого освящения храма Рождества Божией Матери в арабском городе Сахнин на севере Израиля. Его Блаженству сослужили митрополит Назаретский Кириак, митрополит Капитолиадский Исихий, духовенство Иерусалимского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.
От Русской духовной миссии в Иерусалиме в богослужении приняли участие ее начальник архимандрит Александр (Елисов) и заместитель начальника иеромонах Дометиан (Маркарян).
В храме присутствовали мэр г. Сахнин Сафуат Абу Рая, генеральный консул Российской Федерации в Хайфе И.В. Попов, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Государстве Израиль Ф. Георги, почетный консул России в Израиле Амин Сафия, ктитор храма д-р Мажед Гантус, многочисленные представители местной православной общины.
В приветственном слове, произнесенном по окончании богослужения, ктитор храма М. Гантус особенно подчеркнул роль Русской Православной Церкви в строительстве храма: по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храму в г. Сахнин были пожертвованы три искусно изготовленных деревянных престола — в каждый из трех приделов. От лица приходского совета М. Гантус просил начальника Миссии передать благодарность Святейшему Патриарху Кириллу, отметив, что его добрый жест останется в благодарной памяти нынешнего и будущих поколений местных христиан. Имя Его Святейшества включено в список благотворителей, внесших свою лепту в возведение храма.
Храм Рождества Божией Матери в г. Сахнин — самый крупный в регионе храм для местного христианского населения, исторически исповедующего Православие. Особенность северных городов и селений Израиля заключается в том, что христианское население здесь является коренным и на протяжении многих столетий сохраняет верность своим религиозным убеждениям, несмотря на множественные политические перемены. Именно этим обусловлена особая забота Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви о пастырском окормлении этого региона. Новоосвященный храм, по замыслу Патриарха Феофила, должен стать духовным оплотом для всех местных православных христиан, и призван дать полноценную заботу Матери-Церкви и помочь им удержаться на родных землях.