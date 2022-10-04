21 сентября 2022 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил чин великого освящения храма Рождества Божией Матери в арабском городе Сахнин на севере Израиля. Его Блаженству сослужили митрополит Назаретский Кириак, митрополит Капитолиадский Исихий, духовенство Иерусалимского Патриархата, сообщает Патриархия.Ru.

От Русской духовной миссии в Иерусалиме в богослужении приняли участие ее начальник архимандрит Александр (Елисов) и заместитель начальника иеромонах Дометиан (Маркарян).

В храме присутствовали мэр г. Сахнин Сафуат Абу Рая, генеральный консул Российской Федерации в Хайфе И.В. Попов, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Государстве Израиль Ф. Георги, почетный консул России в Израиле Амин Сафия, ктитор храма д-р Мажед Гантус, многочисленные представители местной православной общины.

В приветственном слове, произнесенном по окончании богослужения, ктитор храма М. Гантус особенно подчеркнул роль Русской Православной Церкви в строительстве храма: по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храму в г. Сахнин были пожертвованы три искусно изготовленных деревянных престола — в каждый из трех приделов. От лица приходского совета М. Гантус просил начальника Миссии передать благодарность Святейшему Патриарху Кириллу, отметив, что его добрый жест останется в благодарной памяти нынешнего и будущих поколений местных христиан. Имя Его Святейшества включено в список благотворителей, внесших свою лепту в возведение храма.

Храм Рождества Божией Матери в г. Сахнин — самый крупный в регионе храм для местного христианского населения, исторически исповедующего Православие. Особенность северных городов и селений Израиля заключается в том, что христианское население здесь является коренным и на протяжении многих столетий сохраняет верность своим религиозным убеждениям, несмотря на множественные политические перемены. Именно этим обусловлена особая забота Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви о пастырском окормлении этого региона. Новоосвященный храм, по замыслу Патриарха Феофила, должен стать духовным оплотом для всех местных православных христиан, и призван дать полноценную заботу Матери-Церкви и помочь им удержаться на родных землях.

Русская линия