Несмотря на все потуги украинских чиновников, среди монашеской братии оказался только один предатель — это запрещённый в служении архимандрит Авраамий (Лотыш)…

Исполняющий обязанности главы Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев в интервью «Укринформу» публично заявил, что его ведомство всеми правдами и неправдами пытается заставить монашествующих Киево-Печерской лавры предать Украинскую Православную Церковь и перейти к раскольникам, сообщает СПЖ.

Карандеев уверен, что для тех монахов, которые не являются священнослужителями или иерархами, нет разницы, как называется их Церковь, и значение имеют только мощи и Господь Бог.

«Мы с большим уважением относимся к правам верующих, к их позиции, — заявил Карандеев, — и продолжаем работу, чтобы оставить монашескую жизнь в Киево-Печерской лавре, но направить её в соответствии с действующим законодательством и, конечно, под эгидой Православной Церкви Украины», — заявил чиновник, признав своё вмешательство в церковные дела.

Пока же все попытки украинских властей принудить монашествующих Киево-Печерской лавры предать свою Церковь терпят полный провал. Среди насельников обители оказался лишь один монах, пошедший на иудин грех — это архимандрит Авраамий (Лотыш), который примкнул к представителям «ПЦУ» в самом начале захвата Лавры.

Русская линия