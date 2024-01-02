Епифаний Думенко: Там будет так же, как и в Киево-Печерской лавре

Глава украинских раскольников Епифаний Думенко в интервью «Суспільне Тернополь» заявил, что «ПЦУ» претендует не только на Киево-Печерскую, но и на Почаевскую лавру и что её нынешние прихожане вскоре могут стать «прихожанами ПЦУ», сообщает портал Raskolam.net.

«Это постепенный и длительный процесс, подобный Киево-Печерской лавре в Киеве. Ведь мы хотим, чтобы этот процесс происходил спокойно и мирно, без каких-то противостояний. И поэтому нужно время», — сказал Думенко, добавив, что за 2 года к «ПЦУ» «присоединились более 2 тысяч общин».

Глава украинских раскольников заверил, что процесс «переходов» к «ПЦУ» необратим и «в конечном итоге все православные Украины будут принадлежать к признанной автокефальной поместной Церкви». «Мы видим социологию, которая свидетельствует, что абсолютное большинство православных на Украине поддерживает именно единую признанную Церковь», — заявил он.

В Украинской Православной Церкви, по словам Епифания, сейчас находятся только те прихожане, которые «не разбираются».

На вопрос ведущей, как быть с прихожанами Почаевской лавры, которые не собираются туда ходить, если монастырь «переведут» в «ПЦУ», Думенко ответил, что они ходить туда будут. Он добавил, что во время «переходов» в «ПЦУ» какая-то часть прихожан из храма уходит, но потом возвращается. И так же, по его мнению, будет и в Почаеве.

Кроме того, глава «ПЦУ» не согласен на совместное владение Почаевом с греко-католиками, но не против, чтобы они там «иногда служили». «Мы претендуем на Почаевскую лавру, мы уже создали там юридическое лицо. И будем делать всё для того, чтобы эта святыня украинского народа была в украинской церкви. А все украинцы будут иметь возможность вместе возносить в ней свои молитвы», — заявил Епифаний.

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