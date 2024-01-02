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Сводка новостей от 2 января 2024

На Святой Земле прошло заседание Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви
Члены Синода приветствовали решение Антиохийского Патриархата восстановить евхаристическое общение с Иерусалимской Церковью…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III28 декабря 2023 года под председательством Его Блаженства Патриарха Иерусалимского Феофила III в Иерусалиме состоялось заседание Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви, в ходе которого состоялось обсуждение трагических событий на Святой Земле, а особенно в секторе Газа, сообщает сайт Иерусалимского Патриархата.

Отметив значимость роли Церкви на Святой Земле, члены Синода призвали усилить молитвы о прекращении войны.

В свете грядущих праздников Рождества Христова, Нового года и Крещения Господня иерусалимские архиереи подчеркнули необходимость прекращения внешних праздничных мероприятий и сосредоточения внимания исключительно на традиционных богослужениях и молитвах.

Что касается практической помощи Церкви пострадавшим в секторе Газа, то Его Блаженство одобрил действия архиепископа Тивериадского Алексия и архимандрита Силана за то, что они открыли двери монастыря и связанных с ним объектов для укрытия мирного населения Газы. Священный Синод высоко оценил особую роль указанных священнослужителей, составляющую неотъемлемую часть пастырского и национального долга Церкви перед её паствой.

Члены Синода также отметили важность предоставления постоянной поддержки и помощи для удовлетворения самых необходимых гуманитарных потребностей пострадавшим в суровых условиях продолжающего военного конфликта. В частности, Синод приветствовал усилия Его Величества короля Абдаллы II и Иорданского Хашимитского Королевства по доставке помощи населению Газы.

Члены Синода заслушали и одобрили отчёт Патриаршего местоблюстителя архиепископа Катарского Макария о его гуманитарной миссии по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы через Египет по инициативе правительства Катара.

Его Блаженство и Священный Синод направили ответное послание Его Блаженству Патриарху Антиохийскому Иоанну IX по поводу восстановления евхаристического общения Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов. Члены Синода приветствовали это решение, подчеркнув важность укрепления добрых отношений между братскими древними Патриархатами Антиохии и Иерусалима.

Кроме того, Синод одобрил визит митрополита Афанасия (Фахда) и митрополита Алеппского Ефрема в Иорданию, выразив благодарность за щедрую поддержку Антиохийской Церкви в размере 42 тысяч 700 долларов для пострадавших в Газе.

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На Святой Земле прошло заседание Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви
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