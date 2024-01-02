Св. Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев) родился 19 октября 1829 года в семье псаломщика с. Суры Пинежского у. Архангельской губ. Приход был бедный, так что в детстве о. Иоанна даже священные сосуды в храме были оловянные. С детства Иоанн полюбил молитву, Божий храм и постоянно ходил с отцом к богослужениям. Уже в те ранние годы о. Иоанн ощущал живо потусторонний духовный мир и в шестилетнем возрасте сподобился увидеть своего ангела-хранителя. Тогда же его начали учить грамоте, но она долго ему не давалась, так что, когда в 1841 его отдали в Архангельское Духовное училище, то он с трудом читал по складам. В школе также учение шло туго, и Ваня долго был в числе самых плохих учеников. В этой беде обратился он с горячей молитвой к Господу и был услышан — вскоре он стал одним из лучших учеников.

В 1845 Иоанн перешёл в Духовную семинарию, которую кончил первым учеником и был отправлен в С.-Петербургскую Духовную академию, куда был принят на казенный счет. Во время пребывания его в Академии умер его отец, а мать с двумя дочерьми осталась в очень тяжелом положении. Очень печалился молодой студент, что не может им помочь, и молил Бога дать ему эту возможность. Молитва его была услышана; в правлении Академии освободилось место письмоводителя, которое было ему предложено. Студент Сергиев с радостью взял на себя эту должность, а получаемое вознаграждение отсылал матери.

После академии Иоанн решил найти подругу жизни, которая согласилась бы на сохранение целомудренной жизни и после вступления в брак, что и было осуществлено: вступив в брак, он всю жизнь в согласии с супругою провел как безбрачный. 12 декабря 1855 Иван Ильич был рукоположен во иереи и получил назначение на место третьего священника в Андреевский собор Кронштадта.

О. Иоанн ясно сознавал значение православных приходов и монастырей и поэтому отдал много сил на сооружение в Кронштадте очень полезных приходских учреждений, а именно Дома трудолюбия и Странноприимного дома. Он устроил также два женских монастыря — один в Петербурге, другой у себя на родине в Сурском Погосте. Щедрой рукой он раздавал средства на сооружение и украшение храмов в разных местах России.

Кроме своей церковной деятельности, отец Иоанн принимал активное участие в политической и общественной жизни России, выступая против революции и в защиту самодержавной монархии. «Держись же, Россия, твердо веры твоей, и Церкви, и Царя Православного, если хочешь быть непоколеблемой людьми неверия, безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя Православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. И если не будет покаяния у русского народа, — конец міра близок. Бог отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами», — пророчествовал о. Иоанн.

В годы так называемой «первой революции» отец Иоанн стал для нее могучей духовной преградой. Он чётко видел в стане революционеров и наиболее активное ядро из представителей самого антихристианского народа, не раз называя его своим именем. Но и о русских либералах высказывался откровенно: «Христиане, которые не веруют в Бога, которые с евреями действуют заодно, которым все равно, какая вера: с евреями они евреи, с поляками они поляки, — те не христиане, они только званые, и погибнут, если не раскаются» (1908). («Моя жизнь во Христе»).

Всероссийский батюшка активно поддержал простых русских людей, стихийно выступивших в смутные годы «первой революции» на защиту православной государственности. Он благословил создание Союза Русского Народа и вступил в него рядовым членом (членский билет № 200 787). При вступлении в СРН он собственноручно подписал такое заявление: «Желая вступить в число членов Союза, стремящегося к содействию всеми законными средствами правильному развитию начал Русской государственности и русского народного хозяйства на основах Православия, Неограниченного Самодержавия и Русской Народности, — прошу зачислить меня как единомышленника».

26 ноября 1906 г. в Юрьев день памяти св. Георгия Победоносца, небесного покровителя Союза, о. Иоанн лично присутствовал на обряде торжественного освящения хоругви и знамени СРН в Михайловском Манеже. Отец Иоанн с благоговением поцеловал знамя и вручил его преклонившему колена главе Союза А.И. Дубровину. В адрес участников III Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве в октябре 1906 г. он прислал приветственную телеграмму: «Восторженно слежу за речами и деяниями съезда и благодарю от всего сердца Господа, смилостившегося над Россией и собравшего около колыбели русского христианства верных чад Своих для единодушной защиты Веры, Царя и Отечества». В октябре 1907 г. решением Главного Совета Союза о. Иоанн был избран пожизненным почётным членом. «Алкая и жаждая духовной близости к тебе и единения с тобою, Добрый Пастырь, Главный Совет Союза Русского Народа избрал тебя единогласно в свои почетные члены», — говорилось в решении Главного Совета. Отец Иоанн Кронштадтский и материально поддерживал Союз, он передал в виде взноса большую по тем временам сумму в 10 тысяч рублей.

Именно отца Иоанна Государь Александр III пригласил в Ливадию в октябре 1894 г., предчувствуя свою кончину. Отец Иоанн писал позже, что он «оставался в Высочайшем присутствии до самой блаженной кончины Государя. Государь Император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его, и когда я держал, Его Величество сказал мне: „Вас любит народ“. — „Да, — сказал я, — Ваше Величество, Ваш народ любит меня“. Тогда он изволил сказать: „Да, потому что он знает, кто вы и что вы“ (точные его слова)».

Масштаб боговдохновенной личности о. Иоанна Кронштадтского явственно прорисовывается по его пророческим проповедям и составленным им молитвам, из которых ясно видятся грядущие события в России вплоть до наших дней. Очевидцы подтверждают, что в 1903 святой говорил с амвона: «Уже близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца, отец на сына и прольется много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России; изгнанники вернутся в свои родные края, но не так скоро, своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронены».

Император Николай II скорбел, что «угас великий светильник Церкви Христовой и молитвенник земли Русской, всенародно чтимый пастырь и праведник», и через 3 недели после кончины о. Иоанна издал Высочайший Рескрипт, в котором выразил пожелание ежегодно ознаменовывать день кончины отца Иоанна молитвенным поминовением, положив этим основу для его причисления к лику святых.

Будучи изранен врагами Христовыми в 1905 и лежа на ложе болезни и смерти своей, о. Иоанн Кронштадтский составил и записал в своих последних книгах немало молитв о России, которые не мешает употреблять и современным православным христианам. Из слов Государя видно, что эти молитвы находились в непрестанном употреблении до самой его смерти:

1) Господи, спаси народ Русский, Церковь Православную, в России погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, спаси Самодержца и умудри его! Господи, все в Твоих руках, Ты — Вседержитель.

2) Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную, животворную! Да будет она царствующей и господствующей в России, а не уравненной с иноверными исповеданиями и неверными. Да не будет сего уравнения с неравными, истинного исповедания не имеющими! Истина не может быть сравнена с ложью и правда веры с неправыми исповеданиями: «Истина Господня пребывает во век» (Пс. 116:2).

3) Господи всемогущий, всеблагий, премудрый Царь царств земных. Устрой и утверди Русское Царство с Русскою Православною Церковью на Непоколебимом Камне, Каковой еси Ты, Иисусе Христе, Боже наш! Покори, Господи, все народы, составляющие Россию, Тебе — верховному и единственному Главе Церкви Своей. Да не поколеблют Державы Российской инородцы и иноверные и инославные! Сохрани целостность Державы и Церкви всемогущею Твоею Державою и правдою Твоею! Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию! Святое воинство Небесной Церкви, ополчись, ополчись за Церковь Божию, на земле сущую: бедствует Она, возлюбленная Невеста, нападения лютыя терпит. Ей, Господи, даруй восторжествовать всячески Церкви Твоей над всеми безчисленными Ея врагами. Аминь («Созерцательное подвижничество»).

Ещё до опубликования пророчества прп. Серафима Саровского об убийстве Царской Семьи в 1890 св. Иоанн Кронштадтский предрек это событие. Когда к нему под благословение подошли кунгурские паломники Пермской губ., он прорек им, что над Пермью висит черный крест. Совершенное через 28 лет злодеяние действительно имело место в их губернии.

Отец Иоанн скончался 20 декабря 1908 г. и был погребен в основанном им Ивановском монастыре, близ реки Карповки в Санкт-Петербурге. Прославление его состоялось в Русской Православной Церкви за границей в 1964 г., в Московской Патриархии — в 1990 году.

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