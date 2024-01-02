1 января 2024 года глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вместе с министром здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым посетили в лечебных учреждениях пострадавших в результате ракетной атаки на Белгород, сообщает сайт Белгородской епархии.

Владыка посетил 45 человек, находящихся на данный момент на лечении в трёх больницах города, среди них семь детей в областной детской больнице. Маленькие пациенты получили сладкие подарки, книги, раскраски. Владыка предложил ребятам конкурс, победа в котором достанется тому, кто первым выпишется из больницы.

После общения с пострадавшими митрополит Иоанн также отметил их позитивный настрой: «слава Богу, что остались живы», — говорят все они.

По словам министра здравоохранения области Андрея Иконникова, у всех 45 человек положительная динамика. Медикаменты, компоненты крови, коечный фонд — всё необходимое есть в достаточном количестве.

«Мы делаем всё, чтобы люди поскорее оказались дома среди родных. Благодарю каждого медицинского работника за неравнодушие, профессионализм и любовь к профессии и пациентам. Вместе мы победим», — заявил Андрей Иконников.

Митрополит Иоанн выразил благодарность всем белгородцам за общую сугубую молитву и поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за его поддержку: каждый день Патриарх интересуется состоянием пострадавших и теперь вся Россия молится за Белгород.

«Я поздравляю всех белгородцев с новолетием благости Божией и благодарю вас за ваши сугубые молитвы о здравии тех, кто сегодня находится в больницах и об упокоении безвинно убиенных в кровавых событиях 30 декабря.

Сразу после трагических событий мне позвонил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поинтересовался всеми деталями произошедшего и благословил максимально помочь всем, кто пострадал. В то же время Патриарх направил слова соболезнования белгородцам, и мы благодарны ему, потому что вся Россия молится сейчас на наш Белгород", — сказал митрополит Иоанн.

Всем находящимся на лечении оказывается пастырская помощь.

Русская линия