Архиерей Иерусалимского Патриархата заявил, что вошёл в состав объединения правозащитников и религиозных деятелей «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации»…

Архиерей Иерусалимского Патриархата архиепископ Севастийский Феодосий выразил признательность за приглашение вступить в состав объединения правозащитников и религиозных деятелей «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации», сообщает пресс-служба Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Владыка Феодосий подчеркнул, что, молясь за мир в Палестине, необходимо обратить внимание и на Украину, где имеют место серьёзные нарушения прав человека и канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой митрополитом Онуфрием.

По словам архипастыря, украинские власти осуществляют необоснованное, недопустимое систематическое преследование архиереев Украинской Православной Церкви, в результате чего ряд иерархов подвергается притеснениям по ложным обвинениям. При этом главная опасность здесь заключается в том, что в планах украинских властей — разработать законопроект об ограничении и, в дальнейшем, о запрете Украинской Православной Церкви. Все осуществляемые меры, включая конфискацию храмов и церковного имущества, нападения на учреждения и земли УПЦ, а также насильственные действия, направленные против православных христиан на Украине, являются серьезными нарушениями прав человека.

«Из Иерусалима, со Святой Земли, — продолжает архиепископ Феодосий, — мы призываем все христианские Церкви мира, религиозные и правозащитные организации и всех высокопоставленных лиц к противодействию произволу киевских властей, который можно назвать гонениями на Церковь. Никто не должен быть гоним из-за своей религиозной принадлежности! Украинская Православная Церковь, ее архиереи, священники и народ подвергаются притеснениям из-за своей приверженности древней Церкви, которая является старейшей Церковью на Украине и является канонической, законной».

Архиепископ Феодосий призывает принять все меры, чтобы остановить кровопролитие, бедствия и страдания, которым подвергаются верующие на Украине, потому что «страдания наших братьев по вере на Украине заставляют страдать нас самих», по слову апостола: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 26−27).

«Выражая солидарность и поддержку Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, всем епископам и священникам, мы протестуем против целенаправленного ее преследования и осуждаем насилие над ней, — заключает архиепископ Феодосий. — Мы обращаемся ко всем правозащитным, международным и гуманитарным организациям с призывом принять срочные меры для прекращения этого преследования: живя в XXI веке, невозможно помыслить, как Церковь, всегда несущая людям послание мира, любви, братства и милосердия, может стать объектом гонений».

Русская линия