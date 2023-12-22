В Москве в кратчайшие сроки восстановили повреждённое вандалами мемориальное панно в память о Параде Победы 1945 года

Сегодня в Москве были завершены восстановительные работы поврежденной вандалами мемориальной доски в память о Параде Победы на Красной площади. Народный художник России, академик Российской академии художеств Владимир Суровцев лично принял участие в этих работах.

Открытие панно было приурочено ко Дню воинской славы, установленному указом Президента Российской Федерации в 2023 году: «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

В композиции горельефа изображены принимающий парад Победы Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и командующий парадом Победы маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Вандалы повредили фигуру коня Рокоссовского, оторвав ей голову.

Известно, что Владимир Суровцев изготовил 3 экземпляра таких мемориальных панно. Два идентичных горельефа из столицы были переданы в дар городам Самаре и Воронежу.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск вандалов, которые решились на преступление.

Скульптор Владимир Суровцев известен в России и за границей своим великолепными работами, которые он часто создаёт вместе со своим сыном Даниилом Суровцевым. Известно, что именно он и его сын работали над первым в России памятником белому генералу Сергею Макрову, установленном в 2003 году в Сальске.

Русская линия