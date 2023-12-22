Бывший председатель Отдела внешних церковных связи и активный поборник диалога Русской Православной Церкви с Ватиканом митрополит Будапештский Иларион (Алфеев) заявил, что Московский Патриархат вынужден будет свернуть диалог с католиками из-за позиции папы Римского Франциска по благословению содомитов. Такая реакция владыки связана с опубликованной недавно декларацией Fiducia supplicans, в которой католиками допускается благословение «однополых союзов». Об этом митрополит РПЦ рассказал в интервью журналисту Роду Дрейеру на Ютуб-канале «Jesus Portal», сообщает портал «Raskolam.net».

«Моя первая реакция была наподобие шока, потому что мы всегда смотрели на Католическую церковь как на оплот традиционного христианства. Хотя это и не меняет сути католического вероучения, это настоящая революция, это большое изменение, и лично я думаю, что эта перемена — не к лучшему. Потому что это ловушка. Это лазейка», — заявил митрополит Иларион, комментируя решение главы Ватикана.

При этом владыка выразил убеждение, что благословение Католической церковью «ЛГБТ-партнёрств» станет новой индустрией, поскольку на эту «услугу» в Европе найдётся немало клиентов. «Я могу предположить, что в ближайшее время благословение гомосексуалистов станет своеобразным бизнесом, новой индустрией в Католической церкви. Потому что это будет востребовано. Эта услуга будет очень популярна в определённых кругах», — отметил иерарх.

Кроме того, митрополит Иларион сказал, что шаги Католической церкви на встречу половым извращенцам, однозначно отдаляют Ватикан от сближения с Православием. «Если быть реалистами, говорить о каком-то будущем воссоединении православных и католиков мы больше не можем. [..] После таких заявлений [Католической церкви] организовать сколь-нибудь плодотворный диалог нам будет ещё сложнее», — сказал митрополит Иларион, видимо, до этого всё ещё надеявшийся на то, что католики образумятся и откажутся от своих заблуждений.

Таким образом, решение папы Франциска благословлять содомитов, похоже, окончательно поставило крест на возможности второй встречи главы Ватикана со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. После нынешний решений папы Римского верующие в России вообще не смогут понять, зачем Предстоятелю Русской Церкви встречаться с тем, кто фактически поощряет половых извращенцев.

Русская линия