25 декабря в 2023 году будет на Украине рабочим днем, несмотря на то, что украинские власти придали «католическому Рождеству» государственный статус и объявили его праздничным выходным днём. «В период военного положения этот день будет рабочим», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, сообщает СПЖ.

«В этом году мы впервые по всей Украине будем отмечать Рождество Христово по новому стилю, 25 декабря, — заявил Шмыгаль, не уточнив значение местоимения „мы“. — После войны этот день будет праздничным и выходным. Но сейчас война. Поэтому для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днём, как и для предприятий критической инфраструктуры».

В то же время 7 января, когда Украинская Православная Церковь будет праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю, в этом году промыслительно выпадает на воскресенье, а это значит, украинские верующие смогут спокойно помолиться за рождественской службой и традиционно отменить великий праздник.

Что же касается того, почему украинские чиновники, несмотря на все свои ранние потуги заместить «русское Рождество» на Украине на «западное», то, похоже, на Банковой всерьёз опасаются того, что православные храмы в этот день на Украине останутся пустыми, а потому заранее готовятся объяснить этот факт рабочим днём.

Русская линия