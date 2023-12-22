19 декабря 2023 года на базе Женевского пресс-клуба ряд иерархов и священнослужителей Поместных Православных Церквей совместно с неправительственными организациями с консультативным статусом при ЭКОСОС ООН «Public Advocacy», «VSI Zmogaus teisiu apsauga», European institute for religion and law, подписали соглашение о создании Международного правозащитного объединения «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации», сообщает пресс-служба Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.

Новое правозащитное объединение стало ответом на нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви на Украине.

В состав координационного совета Международного объединения вошли:

— Митрополит Феодосий (Снигирев), правящий архиерей Черкасской и Каневской епархии (Украинская Православная Церковь);

— Митрополит Ионафан (Елецких), правящий архиерей Тульчинской и Брацлавской епархии (Украинская Православная Церковь);

— Митрополит Вострский Тимофей (Маргаритис), экзарх Пресвятого Гроба Господня на острове Кипре (Иерусалимская Православная Церковь);

— Архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) (Иерусалимская Православная Церковь);

— Митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) (первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ);

Митрополит Ловчанский Гавриил (Динев) (Болгарская Православная Церковь);

Протоиерей Дмитрий Сидор, настоятель Ужгородского кафедрального Кресто-Воздвиженского собора (Украинская Православная Церковь).

Помимо сообщения о подписании соглашения, в релизе Женевского пресс-клуба говорится следующее:

«Религиозные лидеры и правозащитники призвали украинские власти и Президента Зеленского остановить нарушения прав верующих УПЦ и обратились к специальным мандатариям ООН, Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека ООН с заявлениями о фактах нарушений прав этой конфессии.

Необходимо отметить, что представители ООН уже неоднократно обращали внимание на критическое положение и нарушения прав УПЦ, частности:

–24 марта 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии в Украине за период с 1 августа 2022 по 31 января 2023 года, в котором указано о законопроектах № 8221, № 8262 и № 8371 (так называемые законопроекты «о запрете УПЦ»), а также обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых «мероприятий безопасности» СБУ в отношении УПЦ. «СБУ провела обыски (некоторые из них назвала „мероприятиями безопасности“) в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской области», — говорится в докладе. Отмечается, что некоторых священнослужителей УПЦ допрашивали с помощью полиграфа и не менее трех подозрений было вынесено против них, в том числе за «нарушение равноправия граждан по признакам национальности, вероисповедания, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины..» По выводам управления: «УВКПЧ озабочено тем, что действия государства в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром прав на справедливое судебное разбирательство», — говорится в документе.

— в докладе «Обзор ситуации с правами человека в Украине» за период 01 февраля — 30 апреля 2023 УВКПЧ ООН зафиксировало всплеск «языка ненависти» и насилия в отношении Украинской Православной Церкви, в документе отмечается, что «В течение апреля 2023 года городские и областные советы Хмельницкой, Ровенской и Волынской областей запретили деятельность УПЦ на своих соответствующих территориях после того, как это сделали областные советы Львовской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областей, даже при том, что такой запрет выходит за рамки полномочий местных советов. Многие местные советы также ходатайствовали о расторжении договоров аренды коммунального имущества с УПЦ». Кроме того, в ООН перечислили другие «меры по Украинской Православной Церкви»: обыски в культовых сооружениях и других объектах УПЦ, сообщения о подозрении священнослужителям и домашний арест некоторых из них, ситуация с выселением монахов из Киево-Печерской Лавры. ММПЧУ выразила обеспокоенность тем, что «совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным».

— 17 ноября 2023 года помощница Генерального секретаря по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) Илзе Брандс Кэрис высказала критические замечания по принятию в первом чтении ВРУ законопроекта 8371.

Вместе с тем, указанная выше реакция на наш взгляд остается недостаточной. В частности, особенную обеспокоенность вызывают такие проблемы:

1. В 2023 году на Украине открыты уголовные дела в отношении митрополитов Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Тульчинского и Брацславского Ионафана (Елецких), намесника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя), митрополита Банченского Лонгина (Жара).

К этим религиозным лидерам уже были применены меры ограничения свободы такие как содержание под стражей и домашний арест, а митрополит Тульчинский и Брацславский Ионафан (Елецких) уже приговорен судом первой инстанции к тяжелому наказанию — лишению свободы сроком на 5 лет (приговор пересматривается апелляционным судом 22 января 2024 года).

Проведя юридическую экспертизу предъявленых этим религиозным лидерам обвинений, а также материалов этих уголовных дел, мы пришли к выводу о том, что эти уголовные дела и обвинения не являются обоснованными и свидетельствуют об организованной дискриминации УПЦ. По своей сути перечисленные уголовные дела являются преследованием за свободу слова и за защиту верующих УПЦ, а также за выражение религиозных убеждений, основанных на церковных канонах и вероучении.

Обращаем внимание на то, что указанные выше уголовные дела в отношении митрополитов УПЦ были открыты по обвинениям в якобы распространении ими риторики вражды (статья 161 УК Украины), однако государственные органы власти отказываются привлекать к ответственности лиц, которые публично призывали захватывать храмы УПЦ и совершать другие акты насилия по отношению к верующим этой конфессии. Нам известно о сотнях заявлений верующих УПЦ о защите от совершенных в отношении них преступлениях, которые были оставлены без внимания правоохранительными органами.

Это является ярким свидетельством двойных стандартов правосудия и подтверждает существование политического заказа на лишение прав верующих УПЦ, которая фактически стала на Украине конфессией-жертвой.

2. Парламент Украины принял в первом чтении законопроект № 8371, который предусматривает полный запрет и юридическую ликвидацию всех юридических лиц, которые входят в состав Украинской Православной Церкви. Этот закон беспрецедентно нарушает нормы международного права и является примером открытой дискриминации миллионов верующих УПЦ по религиозному признаку. В случае, если этот закон будет принят — верующие УПЦ будут окончательно лишены своих храмов, земельных участков и молитвенных помещений, а также возможности исповедовать свою веру в созданных ими общинах.

3. На Украине продолжаются массовые акты насилия по отношению к УПЦ: силовым путем захватываются храмы, при бездействии, а иногда и прямом участии полиции избиваются верующие, органы власти принимают решения об отобрании у религиозных организаций УПЦ земельных участков, власть инициирует судебные иски об отобрании у УПЦ ранее переданных ей в порядке реституции храмов.

4. 22 января 2024 года состоится очередное заседание апелляционного суда по уголовному делу, приговоренного судом первой инстанции к 5 годам лишения свободы митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Несмотря на внимание к этому делу миссии ООН на Украине существует высокий риск политического заказа на вынесение по этому делу несправедливого обвинительного приговора. В случае если это произойдет, по нашему мнению, — украинская власть покажет полную неспособность выполнять свои международные обязательства по соблюдению прав человека в сфере религии.

5. Продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева) за якобы распространение им риторики вражды по отношению к представителям другой конфессии. Необходимо учесть, что митрополит Феодосий 09 октября 2023 года выступил перед СПЧ ООН при рассмотрении доклада Верховного комиссара ООН относительно Украины в ходе 53 сессии Совета по правам человека ООН. В своем обращении он, как руководитель Черкасской и Каневской епархии УПЦ завил о массовых захватах храмов своей епархии и других нарушениях прав человека. Сейчас украинская власть настойчиво требует изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, что на наш взгляд является преследованием правозащитника ООН за его законную международную деятельность по защите прав человека.

Призыв к свободной прессе: распространив этот пресс-релиз, мы надеемся на неравнодушную реакцию представителей международного сообщества и свободной прессы, которая продолжает играть важную роль влияния на украинскую власть и может оказать практическую помощь в деле защиты прав человека и уменьшения несправедливости и произвола во всем мире.

Мы заинтересованы получить от Вас запрос на предоставление дополнительной информации, документов, доказательств и свидетельств по изложенным выше темам. Верующие-жертвы и митрополиты УПЦ, в том числе находящиеся под следствием, — готовы непосредственно свидетельствовать о своем положении, в том числе в форматах интервью или иных выбранных Вами формах коммуникации".

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