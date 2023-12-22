Священный Кинот Святой Горы Афон призвал греческие власти не превращать Грецию в Содом и Гоморру

Священный Кинот Святой Горы Афон призвал власти Греции отказаться от юридической легализации «однополых партнёрств». Соответствующее обращение игумены и представители двадцати афонских монастырей приняли после обсуждения на общем собрании, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxostypos.gr.

«Любая форма брака или деторождения, противоречащая евангельскому учению, а также многовековой традиции нашего благочестивого народа в том, что касается священного института семьи, находит в нас абсолютное неприятие», − говорится в заявлении Кинота.

Как подчеркнули авторы обращения, намерение греческих властей законодательно узаконить «браки» однополых пар и допустить усыновление ими детей, вызывает среди насельников Святой Горы «глубокую озабоченность и тревогу».

«Мы горячо призываем правительство Греции не продолжать реализовывать объявленное антиевангельское законодательство, молясь, чтобы Покровительница нашей страны и Хранительница Святой Земли, Пресвятая Богородица, ходатайствовала перед Господом нашим Иисусом Христом о том, чтобы всех привести к покаянию и жизни в соответствии со светом Евангелия и Его учением», − подытожили участники собрания.

Своё официальное обращение Кинот Святой Горы отправил в правительство Греции. Однако, вряд ли греческие чиновники пойдут навстречу монашествующим. Греческие власти давно и весьма прочно встали на путь полного подчинения «новым западным ценностям», а в ЕС и США именно полная свобода содомии является ныне главным мерилом демократических ценностей.

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