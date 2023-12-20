Пресс-служба СК РФ сообщила о результатах первоначальных следственных действий по уголовному делу, который возбудил СК против кавказцев, жестоко избивших жителя Санкт-Петербурга, который в ходе спецоперации на Донбассе потерял руку, сообщает Телеграм-канал «Readovka».

Заведено дело по ч. 3 ст. 30 «ж, и» пп. ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». В совершении преступления подозреваются двое мужчин, среди которых уроженец Республики Абхазия, сообщает СК.

По версии следствия, преступники умышленно с целью убийства нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм. Однако им не удалось довести умысел до конца, поскольку преступление помогли предотвратить прохожие.

На Биржевом переулке 40-летний ветеран СВО сделал замечание водителю и пассажиру неправильно припаркованной машины Lexus, поскольку они перекрыли пассажирам дорогу, встав на тротуаре. Ветеран попросил у мужчин перепаковать автомобиль — начался словесный конфликт, который перерос в избиение участника спецоперации на проезжей части.

В итоге в жестокое избиение вмешались прохожие, и дерущихся удалось разнять. Вместо оказания помощи нападавшие моментально скрылись.

Петербургская полиция по горячим следам смогла задержать нападавших. Первоначально они вели себя крайне дерзко и при фотографировании в отделе полиции не скрывали ухмылок. Однако, после того, как дело приобрело общественный резонанс, и Следственный комитет ужесточил статью, им стало явно не до смеха.

Русская линия