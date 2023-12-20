Русская линия
Сводка новостей от 20 декабря 2023

Святейший Патриарх Кирилл: Если российские власти сегодня откажутся от мер по ограничению абортов и поддержке семьи, завтра России может уже не быть
Предстоятель Русской Православной Церкви указал, что демографическая ситуация в стране требует от властей срочных и действенных мер…

Епархиальное собрание Москвы20 декабря 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, упомянул о законодательных инициативах, направленных на снижение количества абортов и коснулся темы семейных ценностей, сообщает Патриархия.Ru.

«За истекший год обществом и представителями государственной власти были выдвинуты важные предложения, в том числе законодательного характера, направленные на снижение количества абортов», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Святейший Владыка уточнил, что эти инициативы, которые уже частично реализуются, касаются запрета производить аборты в частных клиниках, ограничения распространения препаратов для совершения так называемых медикаментозных абортов, недопущения склонения к аборту и пропаганды этого греховного деяния.

«Да, Церковь приветствует любую инициативу, направленную на сохранение людей от совершения вопиющего к небесам и разрушающего жизнь целого народа греха аборта и на то, чтобы было спасено больше жизней детей, еще находящихся в утробе. В то же время Церковь не может признать какое-либо из перечисленных предложений достаточным. Ведь каждая из упомянутых мер означает, что сама возможность детоубийства — а аборт является именно детоубийством — всё ещё допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями. Тогда как неизменная позиция Церкви состоит в том, что сознательное убийство ребёнка в утробе в любом случае неприемлемо, недопустимо, является смертным грехом и восстанием против Творца», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви также отметил, что «нередко аборты происходят не от отчаяния перед катастрофической или просто тяжелой жизненной ситуацией, а от нежелания изменить свою комфортную жизнь, взять на себя ответственность за ребенка». Такое отношение к детям должно подвергаться ясному обличению со стороны пастырей, убежден Патриарх.

Еще одна причина абортов — давление, оказываемое порой на носящую во чреве ребёнка женщину медицинским персоналом либо её окружением, в том числе самыми близкими людьми. Здесь женщине необходимо слово крепкой поддержки, в том числе пастырской, и очень часто это слово принимается с большой благодарностью", — указал Святейший Владыка.

«Наконец, подчеркну, что Церковь ратует за то, чтобы реализовывались всесторонние программы помощи тем беременным женщинам, которые находятся в трудной материальной ситуации. Церковь и сама активно участвует в таких программах», — напомнил Святейший Патриарх Кирилл.

Кроме того, Его Святейшество подчеркнул необходимость защищать семью и семейные идеалы в России.

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни нынешнего поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает в перспективе потерю её территорий и, возможно, её исчезновение», — заявил Святейший Владыка

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что «в прошлом году уже говорил, что защита семьи и семейных идеалов должна осуществляться в том числе через серьёзные экономические решения, реально повышающие уровень благосостояния родителей с детьми, поддерживающие благое стремление рожать и воспитывать детей». Однако в этом году Святейший Патриарх с сожалением констатировал, что в этом направлении за год почти ничего «радикально не изменилось, хотя о некоторых подвижках мы все же слышим».

Предстоятель выразил надежду на то, что «объявление главой государства Российского следующего года Годом семьи послужит серьёзному изменению ситуации». «Кому-то может показаться, что лучше направить крупные денежные потоки в развитие, к примеру, промышленности. Дескать, такие инвестиции быстрее вернутся и преумножатся. Но если не инвестировать в буквальном смысле в сбережение и преумножение народа, то через поколение или два инвестициями некому будет пользоваться. Наша страна утратит свою идентичность, а с ней, по всей вероятности, и свою православную веру», — убежден Святейший Патриарх Кирилл.

Святейший Владыка подчеркнул, что благополучию семей, их уверенности в завтрашнем дне, в частности, вредит бесцеремонное и неоправданное вмешательство в их внутреннюю жизнь различных контролирующих органов и даже некоммерческих организаций, вплоть до изъятия детей из семьи, в том числе под предлогом профилактики и раннего выявления случаев семейного насилия и неблагополучия.

«Появляется все больше свидетельств о том, что поводы для такого вмешательства избираются произвольно либо даже на основе автоматизированной обработки широко собираемых данных о частной жизни людей, например, в образовательных и медицинских учреждениях», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви и поручил Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства продолжать внимательно отслеживать подобные ситуации и своевременно на них реагировать.

Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл обратил внимание собравшихся на существование в обществе, по оценкам ряда специалистов, кратной диспропорции в материальной поддержке в пользу приемных родителей и опекунов в сравнении с кровными семьями. Он подчеркнул, что поддержка последних не менее важна. «Это же относится к субсидированию детских домов или приютов — быть может, если бы кровные семьи, из которых дети попадают в приюты, располагали хотя бы малой долей средств, выделяемых затем на содержание этих детей в приютах, то и не остались бы эти дети без попечения родителей?» — отметил Святейший Владыка.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: Если российские власти сегодня откажутся от мер по ограничению абортов и поддержке семьи, завтра России может уже не быть
Предстоятель Русской Православной Церкви указал, что демографическая ситуация в стране требует от властей срочных и действенных мер...

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