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Сводка новостей от 20 декабря 2023

Опубликованы статистические данные по Московской епархии за 2023 год
На сегодня в Москве действуют 1230 храмов и часовен. В них служат 1452 священника и 411 диаконов…

В Москве состоялось Епархиальное собрание духовенства столицы20 декабря 2023 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы. В своем докладе Предстоятель Русской Православной Церкви огласил основные статистические данные по Московской (городской) епархии, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Владыка сообщил, что на 15 декабря 2023 года в Москве действуют 1 230 храмов и часовен, то есть на 2 храма и 1 часовню больше, чем в прошлом году. Число храмов, в которых богослужение совершается не реже одного раза в неделю, увеличилось с 549 до 554.

По словам Его Святейшества, с начала действия программы строительства новых храмов в 2010 году введено в эксплуатацию 119 храмов, ещё четыре храма ожидают завершения этой процедуры. Строится 41 храм. Таким образом, уже введены в эксплуатацию или находятся на разных этапах строительства 164 храма.

В клире Москвы состоят 28 архиереев, 1 452 священника и 411 диаконов — то есть всего 1 891 священнослужитель, что на 12 больше, чем год назад. В этом году Святейшим Патриархом Кириллом совершены 30 пресвитерских и семь диаконских хиротоний. По поручению Его Святейшества Преосвященными викариями были совершены три пресвитерских и 27 диаконских хиротоний.

Под Патриаршим управлением, как и в прошлом году, действует 36 ставропигиальных обителей: в том числе 17 мужских монастырей и 19 женских, с 1084 насельниками и 1026 насельницами (включая послушников и послушниц).

Святейший Владыка также сообщил, что за истекший год скончались 39 московских клириков, а также насельников и насельниц ставропигиальных монастырей.

22 марта отошел ко Господу епископ Феофилакт (Моисеев), 22 июня — епископ Никандр (Коваленко).

Участники Епархиального собрания пропели почившим «Вечную память».

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Опубликованы статистические данные по Московской епархии за 2023 год
На сегодня в Москве действуют 1230 храмов и часовен. В них служат 1452 священника и 411 диаконов...

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