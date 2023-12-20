Верховный комиссар ООН по правам человека отметил давление властей Украины на Украинскую Православную Церковь…

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность давлением властей Украины на Украинскую Православную Церковь и призвал Киев защищать свободу религии, сообщает портал «Православная жизнь».

«Я выражаю свою обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против Украинской Православной Церкви», — заявил Тюрк, выступая в Женеве на заседании Совета ООН по правам человека 19 декабря 2023 года.

Он подверг критике законопроект № 8371, принятый в первом чтении Верховной Радой Украины в октябре.

«Законопроект будет устанавливать процедуру роспуска любой религиозной организации, связанной с Российской Федерацией. Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, похоже, не соответствуют международному праву в сфере прав человека», — сказал Тюрк.

Он заявил, что государство «должно обеспечить, чтобы законодательство защищало свободу религии и не дискриминировало какую-либо религиозную общину».

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