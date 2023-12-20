Русская линия
Сводка новостей от 20 декабря 2023

Опять двадцать пять
Чиновники Санкт-Петербурга решили вновь заставить горожан массово одеть маски…

Медицинские маскиОрганизаторы массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий в Санкт-Петербурге с 20 декабря должны использовать медицинские маски. Соответствующее постановление подписала главная санитарная врачиха города на Неве Наталия Башкетова, которая, похожа, решили вспомнить времена коронавируса, когда «санитары» имели беспрецедентную власть. О принятом решении сообщает газета «Коммерсант».

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в постановлении.

Масочный режим продолжит действовать в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также в учреждениях социального обслуживания. В медицинских организациях вводится запрет на посетителей, за исключением тех, кто ухаживает за тяжёлыми и лежачими пациентами. Срок действия постановления — с 20 декабря до особого распоряжения.

Школы должны отменять занятия не менее чем на семь дней, если в классе отсутствует 20% учащихся, заболевших гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Если в классе есть два и более больных внебольничной пневмонией, уроки должны отменить не менее чем на десять дней. Временно приостановить образовательный процесс необходимо, если зарегистрировано десять и более случаев внебольничной пневмонии.

В документе говорится, что за последние недели в городе произошёл резкий рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Заболеваемость ОРВИ за месяц увеличилась на 87,1%, коронавирусом — на 62,4%, внебольничной пневмонией — на 35,3%. В целях профилактики городское управление Роспотребнадзора ввело ряд ограничений.

Споры о том, насколько полезно человеку дышать в медицинской маске, в российском обществе идут до сих пор. Об эффективности масочного режима также информация разница. Однако, российские «санитары» продолжают издавать указы об обязательном масочном режиме, хотя о коронавирусе все уже давно забыли.

Любопытно, что эпидемию ковида, словно по мановению волшебной палочки, остановила начавшаяся специальная операция на Донбассе, на что обращали внимание даже в иностранной прессе. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, над которым все в своё время смеялись из-за его взвешенного подхода к ковиду, оказался едва ли не единственным здравомыслящим человеком в данной ситуации.

Ни в России, ни в мире больше никто не делает прививки от ковида, а врачи не берут никаких массовых анализов при симптомах ОРВИ, а потому веры Башкетовой и её коллегам у россиян очень мало. Указ издать она, конечно, может, но вряд ли петербуржцы вновь массово наденут маски. Так называемые антиковидные меры российских властей серьёзно подорвали доверие к медицинским чиновникам.

Русская линия

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Опять двадцать пять
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