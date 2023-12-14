Если Кордочкин ушёл к другому, то ещё неизвестно, кому повезло

Бывший секретарь Испано-Португальской епархии Экзархата Западной Европы Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Кордочкин, которого в Москве запретили в служении и перевели за штат в связи с жалобами на него прихожан, объявил в соцсетях о своём «переходе» в юрисдикцию Константинопольского патриархата, передаёт СПЖ.

«Для меня принципиально важно продолжать священнослужение вне зависимости от изменения политической картины в России и её проецирования на церковную жизнь. В сложившейся ситуации статус заштатного клирика РПЦ МП этого не гарантирует, скорее наоборот.

Поэтому я принял решение перейти в клир архиепископии Бельгии и экзархата Нидерландов и Люксембурга Вселенского патриархата. Это позволит мне продолжать служение, продолжая быть в единстве и общении со всеми православными поместными Церквями", — написал запрещённый клирик.

В октябре 2023 года отец Андрея рассказал, что подал прошение о переводе за штат из-за развернутой против него «травли». На самом деле речь шла о том, что указанный священнослужитель постоянно выступал с политическими антироссийскими заявлениями, чем смущал свою паству.

В результате верующие обратились с жалобами в Московскую Патриархию, и «испанский клирик» был временно запрещён в служении. Впрочем, судя по тому, как быстро он спланировал в Константинопольский патриархат, именно этого отец Андрей и добивался. После запрета он быстро провёл переговоры с фанариотами и через соцсети объявил о своём «переходе».

Что ж, как говорится, «если жена ушла к другому, то ещё неизвестно, кому повезло». Расстраиваться в связи с уходом Кордочкина в Русской Православной Церкви будут не долго. Скорее всего, данный священнослужитель вскоре будет извержен из сана.

Русская линия