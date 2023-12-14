Телеграм-канал «Рыбарь» на своих страницах приводит подборку наиболее важных высказываний президента России Владимира Путина, которые он сделал 14 декабря 2023 года во время «прямой линии».

Социально-экономический блок:

— Благодаря высокой консолидации общества и устойчивости финансовой системы страны Россия справилась с давлением.

— Страна накопила этот запас за последние десятилетия. Кроме того, сыграло роль и развитие военной составляющей.

— Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед.

— Рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель.

— Для такой страны, как Россия просто ее существование без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета.

— Финансовый и технологический суверенитет — залог будущего каждой страны, в том числе и России.

— Промышленное производство растёт, рост составляет 3,6%.

— Инвестиции в основной капитал составляет 10%, это означает устойчивое развитие в среднесрочной перспективе.

— К сожалению, у нас подросла инфляция — 7,5% или чуть больше.

— ЦБ и правительство принимают необходимые меры для устойчивости российской экономики — исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям.

— Безработица составляет 2,9%, такого низкого показателя в истории России не было.

— Государственный внешний долг сокращается России сокращается — с $ 46 млрд до $ 32 млрд.

— Реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения — примерно на 5%.

— С 1 января повышение МРОТ составит 18%.

— Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам текущего года составит 74 года.

Зона специальной военной операции:

— Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Цели СВО не меняются. Вопрос денацификации актуален.

— Русские и украинцы — единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны.

— К украинскому конфликту привело безудержное стремление Запада подползти к российским границам и захватить Украину в НАТО. Россию вынудили начать специальную военную операцию.

— Одесса — русский город, все об этом хорошо знают. Юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории.

— Россия после распада СССР смирилась с уходом исконных территорий, но придавала значение пророссийским настроениям юго-востока Украины.

— Сегодня Украина почти ничего не производит, всё привозят «на халяву». Халява скоро может закончиться.

— Запад дал Украине всё, что обещал, даже больше, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления Киева.

— В начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют в зоне спецоперации. 14 героев РФ из числа мобилизованных.

— Было призвано 300 тысяч, сейчас в зоне СВО находится 244 тысячи человек, более 40 тысяч вернулись домой по тем или иным причинам.

— Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается, в день приходят добровольцами 1,5 тысячи человек.

— В этом году по контракту в Российскую армию уже набрано 486 тысяч человек.

— Все добровольцы в спецоперации должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия с военными.

— Воспитание молодого поколения в высшей степени востребовано, особенно на переломных моментах истории. Свыше 1000 военных работают в школах и с подростковыми детскими коллективами, такую работу мы будем расширять.

— У ВСУ нигде ничего не получилось с контрнаступлением. Последняя провальная попытка контрнаступления ВСУ — стремление прорваться на левый берег Днепра.

— ВСУ в Крынках попали в огневой мешок и бросают туда личный состав только в политических целях. Там находилось около 80 военных ВСУ, сейчас меньше.

— ВСУ в Крынках потеряли десятки человек, а у ВС РФ только несколько раненых. Украина теряет в селе не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды, это глупо и безответственно со стороны Киева.

— Присутствие ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра скоро закончится.

— Киев пихает своих людей на истребление. Сами украинские генералы говорят, что это — дорога в один конец. Только по политическим соображениям ВСУ бросают в бой личный состав.

— Со стороны политического руководства Украины глупо продолжать контрнаступление. Нам с военной точки зрения выгодно, чтобы ВСУ кидали в бой личный состав. Для них это трагедия.

— Российские войска улучшают позиции по всей линии соприкосновения.

Отношения со странами Запада:

— Страны ЕС в значительной степени утратили свой суверенитет и принимают решения во вред себе. Почти все европейские лидеры внешне ведут себя как герой Де Голль, а на практике — как коллаборационист Петен.

— Премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо не пророссийские политики, а пронациональные.

— США мешает их имперская политика, элиты вынуждены себя так вести, потому что неудачи США на международной арене воспринимаются как провал.

— Мы готовы выстраивать отношения с США, это важная страна на международной арене. Пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет.

Израильско-палестинский конфликт:

— Происходящее в секторе Газа — катастрофа. Во всём мире видят разницу между происходящим в Газе и на Украине, на Украине ничего подобного нет.

— ООН изначально создавалась таким образом, чтобы искать консенсус, если он не найден, решения не принимаются, в этом ничего нового нет. В ООН назвали сектор Газа самым большим кладбищем детей.

— Важно сохранить «право вето» в ООН, иначе организация превратится в говорильню, как это случилось с Лигой Наций.

— Нужно создать фундаментальные основы для палестино-израильского урегулирования.

— РФ готова открыть свой госпиталь в секторе Газа, Израиль пока не поддерживает это. Тем не менее, Россия увеличит поставки лекарств и медпрепаратов в анклав.

Русская линия