Президент России заявил, что российские власти намерены не запрещать аборты, а сделать так, чтобы их количество стало минимальным…

Владимир Путин: Почему все говорят о какой-то вакханалии, запретах? Их же нет

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире 14 декабря 2023 года, заявил, что не понимает, откуда у некоторых журналистов информация о том, что российские власти якобы планируют запретить аборты, когда речь идёт лишь об их ограничении.

Нижем мы приводим во многом странный диалог Владимира Путина с ведущей Екатериной Березовской, которая, похоже, сама не поняла, что хотела спросить:

Е.Березовская: Но, вообще, Вы знаете, тема детей очень тонкая, деликатная. Так случается, что, когда женщина узнаёт о своей беременности, бывает, что по каким-то важным, веским причинам она принимает решение её прервать. Тема абортов в нашей стране сейчас очень горячая, она волнует наших граждан.

Буквально несколько обращений зачитаю из Москвы: «Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведёт к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые и так ввиду реформ здравоохранения беспощадно сокращают», «Запрет абортов — это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин. Это же глупо».

Какова Ваша позиция?

В.Путин: Ну, а запрет разве есть?

Е.Березовская: Пока нет. Но возможно уменьшение количества в частных клиниках.

В.Путин: Но почему говорят о какой-то вакханалии, запретах? Их же нет.

Что касается всяких запретов, то, знаете, вспомнил сейчас в связи с этим о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений этими суррогатами. И в этой области, о которой Вы сейчас упомянули и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно.

Разумеется, мне известна позиция Церкви, и другой позиции у Церкви быть не может. Потому что Церковь, она борется за жизнь каждого человека, и у неё есть своё отношение к вопросам абортов — это понятно. Но в то же время — вот я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании, и мы должны это иметь в виду.

Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, после того как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребёнка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться.

А вот решение проблемы прежде всего лежит, как мне кажется, как минимум в двух областях. Первое — это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребёнок — это дар Божий, всех: и женщин, и мужчин. И это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния.

Мы говорили о первичном звене здравоохранения. Но кроме этого нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации: надо приводить там всё в порядок, там есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной дела надо думать.

И третье — нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми. Вот примерно такое отношение.

Русская линия