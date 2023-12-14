13 декабря 223 года в Москве состоялось освящение штаба Всероссийского казачьего общества (Всероссийского казачьего войска). Богослужение возглавил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, сообщает сайт Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Вместе с архипастырем молились атаман Всероссийского казачьего войска, помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО казачий генерал Виталий Кузнецов, референт Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко, духовник Всероссийского казачьего войска, ответственный секретарь Синодального комитета иерей Тимофей Чайкин, а также сотрудники Администрации Президента РФ, Синодального комитета, Всероссийского казачьего войска, казаки.

Перед молитвой митрополит Кирилл обратился к присутствующим со словом, в котором отметил, что за прошедшие 30 лет казаки стали реальной силой, которая сохраняет традиционные духовно-нравственные ценности и защищает государство на различных направлениях.

«Сегодня мы молимся о том, чтобы казачество и дальше развивалось. Потому что сегодня казачество — это авангард патриотизма, авангард настоящих крепких казачьих семей, авангард героев, защитников нашего Отечества», — отметил митрополит Кирилл.

В ответном слове генерал Виталий Кузнецов отметил особое значение для сотрудников Всероссийского казачьего войска освящения штаба, которое состоялось впервые, и поблагодарил митрополита Кирилла за внимание к казачеству:

«Сейчас для нас это особый праздник: штаб Всероссийского казачьего общества освящен. Освящен Вами, Владыка. Вы всегда с нами, в том числе и на передовых позициях. Уже многие-многие годы рядом с казачеством и вместе с казачеством.

Мы знаем, что сейчас казаки находятся на передовой, защищают мирных жителей Донбасса, защищают весь русский мир. С Божией помощью, Владыка, по Вашему благословению в каждом из наших подразделений есть батюшка, в каждой бригаде, в каждом батальоне есть походный храм. Как известно, казак без веры не казак. И только с Богом, только с иконой вперёд".

В память об освящении штаба митрополит Кирилл подарил генералу Виталию Кузнецову иконы святых новомучеников Григория Златорунского и Димитрия Семенова. В ответ он также преподнес архипастырю памятный подарок от себя и всероссийского казачества.

Русская линия