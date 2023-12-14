В Русской Православной Церкви поблагодарили законодателей Нижегородской области за внесение в Госдуму законопроекта о запрете абортов в частных клиниках…

Священник Федор Лукьянов: «Миллионы православных верующих надеются, что данный законопроект будет принят законодателями в Год семьи»

В Русской Православной Церкви поддерживают внесение в Госдуму законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и надеются, что он будет принят в 2024 году. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Ранее заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить аборты. Представленный проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения «искусственного прерывания беременности», отмечается в тексте пояснительной записки.

Отец Федор поблагодарил лично губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «за настоящую гражданскую и патриотическую позицию в сфере защиты традиционных семейных ценностей», и всех руководителей регионов, «а также депутатов, которые не только словом, но и делом поддерживают инициативы в области охраны жизни и здоровья».

«Законопроект нацелен на сохранение нравственного и физического здоровья семей и женщин, продиктован необходимостью уберечь женщину от этой калечащей душу и тело манипуляции. Согласно результатам научных исследований, в странах Европы и Азии самые высокие цифры по заболеваемости раком молочной железы — в странах с самым большим количеством абортов. Беременная женщина должна чувствовать поддержку своего выбора в пользу рождения ребенка от государства и общества, а не быть источником обогащения для коммерческих клиник. Законы бизнеса не должны касаться святого — жизни и здоровья наших матерей и будущих поколений», — сказал отец Федор.

По его словам, внесение законопроекта также показывает, что государство действительно «стоит на страже ценности жизни и достоинства человека с самого начала его бытия».

«Принятие данного законопроекта сделает более эффективными как профилактические меры (профилактику абортов, например, обязательное консультирование перед абортом и соблюдение „недели тишины“ — ред.), так и меры экономической поддержки семьи. Этот закон также поддержит тех представителей частной медицины, которые заняли нравственную позицию, несмотря на давление абортных лоббистов. Сегодня десятки регионов передают друг другу эстафету жизни, и позиция их руководителей заслуживает высокой нравственной оценки со стороны Русской Православной Церкви», — пояснил священник.

«Миллионы православных верующих надеются, что данный законопроект будет принят законодателями в Год семьи, что наряду с другими мерами поддержки и защиты семьи положит начало демографическому возрождению отечества», — заключил отец Федор.

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