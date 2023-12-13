Иерусалимский Патриарх Феофил обсудил с архимандритом Вассианом (Змеевым) вопросы совместного служения и положение дел на Святой Земле

11 декабря 2023 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) в сопровождении секретаря РДМ игумена Никона (Головко) посетил Иерусалимскую Патриархию, где в Малом тронном зале был принят Его Блаженством Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В ходе беседы, в которой также принял участие Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, стороны обсудили вопросы совместного служения, в частности подготовку и программу приближающегося празднования 150-летия подворья Русской духовной миссии в честь апостола Христова Закхея, которое будет отмечаться в Иерихоне 15 декабря сего года.

Также Патриарх Феофил и архимандрит Вассиан обменялись взглядами на современное положение христиан в Святой Земле и на новые вызовы христианскому присутствию в Ближневосточном регионе, связанные с обострением арабо-израильского конфликта и военными действиями в Секторе Газа.

Отметим, что это не первая встреча отца Вассиана с Патриархом Феофилом. По своём прибытии на Святую Землю в качестве нового начальника РДМ архимандрит Вассиан уже встречался с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви. Но тогда это была ознакомительная встреча" сейчас же речь идёт о начале тесного взаимодействия Русской миссии с Иерусалимским Патриархатом.

Русская линия