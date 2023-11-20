16 ноября 2023 года новоназначенный начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) прибыл в Иерусалим. На следующий день он совершил в храме святой царицы мученицы Александры молебен о призывании помощи Святого Духа на начало доброго дела, после чего побеседовал с духовенством и сестрами миссии и ознакомился с текущими делами, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии.

20 ноября архимандрит Вассиан (Змеев) в сопровождении секретаря миссии игумена Никона (Головко) посетил Иерусалимскую Патриархию, где был принят Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом.

Во встрече приняли участие Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, казначей Иерусалимской Патриархии митрополит Капитолиадский Исихий, благочинный Иерусалимской Патриархии архимандрит Варфоломей, патриарший архидиакон Марк и другие члены Святогробского братства.

Приветствуя Патриарха Феофила, архимандрит Вассиан сказал:

«Ваше Блаженство! Для меня большая честь выразить своё почтение и уважение Вам, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Предстоятелю самой древней Православной Церкви! Великая милость — посетить град Иерусалим и поклониться его святыням. Особая милость — служить в Иерусалиме, где Бог совершил наше спасение.

Вы — Предстоятель Иерусалимской Церкви, которая является Матерью для всех православных Церквей, и преемник святых апостолов, которые основали первую христианскую общину в Иерусалиме. Из этого святого города христианская проповедь о мире и любви распространилась по всему миру.

Мир и согласие — это важное условие для спокойной и благополучной жизни. Но, к сожалению, в настоящее время мы переживаем трагические события, которые уносят жизни тысяч мирных жителей, разрушаются храмы и монастыри. Военный конфликт на Святой Земле — это боль и тревога для всех христиан. Русская Православная Церковь и Святейший Патриарх Кирилл выражают серьёзную озабоченность и молятся о мире на Святой Земле. Нам понятны Ваши мысли и Ваши переживания, потому что последние годы верующие Русской Православной Церкви переживают то же самое из-за острого и кровопролитного конфликта на территории Украины. Мы благодарны Вашему Блаженству за те слова поддержки, которые Вы высказываете в защиту православных христиан на Украине.

Более всего для нас важны единство и согласие в Церкви. К сожалению, последние годы локальный раскол в Украинской Церкви принял масштаб серьёзной опасности для всего православного мира. Благодаря усилиям Вашего Блаженства, а также иерархов Иерусалимского Патриархата эта проблема обратила на себя особое внимание со стороны других Поместных Церквей.

Иерусалимская Церковь и Русская Церковь имеют добрые братские отношения и положительный опыт решения многих вопросов: духовное окормление паломников, сохранение православного единства, содействие в преодолении конфликтов и разделений.

Позвольте, Ваше Блаженство, испросить у Вас благословения и молитв для служения на Святой Земле".

В ответном слове Его Блаженство подчеркнул, что искренне рад приветствовать нового начальника Русской духовной миссии в Святой Земле и желает ему благословенного служения у святынь Иерусалима.

По словам Патриарха Феофила, Святая Земля представляет собой очень сложную и интересную картину мультикультурного и межконфессионального диалога различных религиозных и национальных диаспор. И в этом непростом регионе, подобно кораблю, плавающему по бурным морским водам, Иерусалимская Церковь — Мать всех Церквей — сохраняет непрерывным своё апостольское служение уже в течение двух тысяч лет, помогая миллионам верующих людей совершить душеспасительное паломничество к святыням Иерусалима. При этом Иерусалимская Православная Церковь неизменно поддерживает братские отношения со всеми православными Церквами, в том числе с Русской Православной Церковью, ярким свидетельством чего является само существование Русской духовной миссии в Иерусалиме и подворья Иерусалимской Церкви в Москве. В этой связи Его Блаженство подчеркнул, что за годы совместного служения между Иерусалимской Патриархией и Русской духовной миссией сложились тёплые и доверительные отношения, в чем видится заслуга предшественников архимандрита Вассиана на должности начальника Русской духовной миссии, а также сотрудников миссии.

Говоря о мировых процессах секуляризации и глобализации, цель которых заключается в том, чтобы ограничить влияние Церкви Христовой на современного человека, Патриарх Феофил выразил серьёзную озабоченность углубляющимся межцерковным конфликтом на Украине, подчеркнув, что он является настоящей болью для всех православных христиан. Долг Иерусалимской Церкви — принимать православных паломников из всех стран мира, и сегодня верующие, прибывающие в Святую Землю из пределов Украины, представляют собой особую заботу клириков Иерусалимского Патриархата, так как нуждаются в утешении и благодатной помощи.

Завершая встречу, Патриарх Феофил подчеркнул, что двери Иерусалимской Патриархии всегда открыты для духовенства Русской духовной миссии, дабы совместно, братскими усилиями, преодолевать те вызовы, которые ставит сегодня время перед Церковью.

Далее Патриарх Феофил вручил архимандриту Вассиану наперсный крест, после чего была сделана общая фотография.

Затем архимандрит Вассиан поклонился святыням Храма Гроба Господня.

Русская линия